Чому Наташа Корольова та Ігор Ніколаєва не стали батьками – зізнання співачки

Минуло вже багато років з моменту розставання Наташі Корольової і Ігоря Ніколаєва, але артистка досі продовжує розповідати про стосунки з першим чоловіком

Наташа Корольова зізналася, чому у них з Ігорем Ніколаєвим не було дітей / Фото: instagram.com/koroleva__star, instagram.com/igor_nikolaev_music

Наташа Корольова та Ігор Ніколаєв разом прожили десять років. Співачка часто в своїх інтерв'ю згадує стосунки з першим чоловіком Ігорем Ніколаєвим і розповідає раніше невідомі факти. А тепер Корольова вирішила бути ще більш відвертою і зізналася, чому пара не стала батьками.

Для співачки тоді на першому місці була кар'єра і артистка не думала про дітей.

"Був період у Ігоря, коли він дуже хотів, але я була не готова. Знаєте, я і до шлюбу була не готова в 18 років. Тому, коли він просив сильно дітей, я не розуміла:" Які діти ?! ". Я сама була ще дитиною ", – цитує слова Наташі Корольової "П'ятий канал".

Наташа Корольова та Ігор Ніколаєв / Фото: instagram.com/koroleva__star, instagram.com/igor_nikolaev_music

Артистка зазначила, що в якийсь момент вона вже готова була поступитися, адже чоловік дуже хотів дітей, але потім вона дізналася про зраду Ніколаєва.

Ігор Ніколаєв і Наташа Корольова розлучилися в 2001 році. У 2003 році Наташа Корольова вийшла за Сергія Глушка. Пара виховує сина Архипа.

Нагадаємо, Наташа Корольова пробачила своєму чоловікові Тарзану зраду, в якій він зізнався публічно. Пара вирішила забути старі образи, скандали і почати все з чистого аркуша. Співачка не любить обговорювати цю тему, а ось її мама Людмила Поривай в одному зі своїх інтерв'ю звинуватила в сімейній драмі Андрія Малахова, який скандальну тему обговорював в ефірі своєї програми. Сам Малахов раніше заявляв , що коханка Тарзана прийшла до нього і хотіла стати гостею його програми. Через дружбу з Наташею Корольовою він вирішив відмовитися від такого ексклюзиву. Андрій попереджав співачку про те, що інші канали підхоплять цей скандал.

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