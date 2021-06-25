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Чому Наташа Корольова та Ігор Ніколаєва не стали батьками – зізнання співачки

Еліна Пелешенко Еліна Пелешенко Редакторка
25 червня, 14:39
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Минуло вже багато років з моменту розставання Наташі Корольової і Ігоря Ніколаєва, але артистка досі продовжує розповідати про стосунки з першим чоловіком
Наташа Корольова зізналася, чому у них з Ігорем Ніколаєвим не було дітей
Наташа Корольова зізналася, чому у них з Ігорем Ніколаєвим не було дітей / Фото: instagram.com/koroleva__star, instagram.com/igor_nikolaev_music

Наташа Корольова та Ігор Ніколаєв разом прожили десять років. Співачка часто в своїх інтерв'ю згадує стосунки з першим чоловіком Ігорем Ніколаєвим і розповідає раніше невідомі факти. А тепер Корольова вирішила бути ще більш відвертою і зізналася, чому пара не стала батьками.

Для співачки тоді на першому місці була кар'єра і артистка не думала про дітей.

"Був період у Ігоря, коли він дуже хотів, але я була не готова. Знаєте, я і до шлюбу була не готова в 18 років. Тому, коли він просив сильно дітей, я не розуміла:" Які діти ?! ". Я сама була ще дитиною ", – цитує слова Наташі Корольової "П'ятий канал".

Наташа Корольова та Ігор Ніколаєв
Наташа Корольова та Ігор Ніколаєв / Фото: instagram.com/koroleva__star, instagram.com/igor_nikolaev_music

Артистка зазначила, що в якийсь момент вона вже готова була поступитися, адже чоловік дуже хотів дітей, але потім вона дізналася про зраду Ніколаєва.

Ігор Ніколаєв і Наташа Корольова розлучилися в 2001 році. У 2003 році Наташа Корольова вийшла за Сергія Глушка. Пара виховує сина Архипа.

Нагадаємо, Наташа Корольова пробачила своєму чоловікові Тарзану зраду, в якій він зізнався публічно. Пара вирішила забути старі образи, скандали і почати все з чистого аркуша. Співачка не любить обговорювати цю тему, а ось її мама Людмила Поривай в одному зі своїх інтерв'ю звинуватила в сімейній драмі Андрія Малахова, який скандальну тему обговорював в ефірі своєї програми. Сам Малахов раніше заявляв , що коханка Тарзана прийшла до нього і хотіла стати гостею його програми. Через дружбу з Наташею Корольовою він вирішив відмовитися від такого ексклюзиву. Андрій попереджав співачку про те, що інші канали підхоплять цей скандал.

Хто із зірок зберігає подарунки колишніх – дивіться в сюжеті:

Раніше Наташа Корольова зізналася, чому її мама не відразу прийняла Сергія Глушка.

Еліна Пелешенко
Еліна Пелешенко Редакторка

Закінчила Київський національний лінгвістичний університет за спеціальністю "перекладач іспанської мови", але завжди була цікава сфера медіа. В журналістиці 3 роки. Раніше писала для видань Clutch і Ivona.bigmir.net.

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