"Чому ми прийшли до дитячого відділення": Володимир Остапчук звозив дружину в клініку із самого ранку
Ведучий поділився, що лікар заборонив робити його дружині
Ведучий шоу "Маска" Володимир Остапчук та його дружина Христина Горняк, які раніше ви'їхали з квартири на Новопечерських Липках, почали ранок з відвідування клініки.
Ведучий зранку опублікував серію Instagram-Stories, в яких розповів, що саме сталося. Виявилося, що у Христини заболіла нога в стопі, тому в клініці на неї чекали рентген і прийом у травматолога.
"Розкажи, чому ми з тобою прийшли в клініку. Ти вагітна?" – жартуючи запитав Володимир.
У відповідь Христина промовчала, а в наступних Stories ведучий зізнався, що стало причиною травми.
За словами Володимира, його дружина часто ходить у взутті на підборах і внаслідок цього утворився якийсь "наріст" і з'явився біль у стопі. Володимир сказав, що це називається "грецька стопа".
Володимир закликав свою жіночу аудиторію підтримати його дружину, оскільки тепер лікар заборонив їй ходити на підборах.
"Жах", – сказала через це сама Христина.
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