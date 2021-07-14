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Чому дочка Єлизавети II не любила принцесу Діану

Еліна Пелешенко Еліна Пелешенко Редакторка
14 липня, 07:46
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Принцеса Анна ніколи не ладила з дружиною старшого брата – принцесою Діаною. Дочки Єлизавети II не подобалося, що Леді Ді не завжди дотримувалася правил королівської сім'ї
Принцесі Діані не вдалося налагодити стосунки з принцесою Анною
Принцесі Діані не вдалося налагодити стосунки з принцесою Анною / Фото: Getty Images

Не всі члени королівської сім'ї любили принцесу Діану. Особливо дочка Єлизавети II принцеса Анна перебувала в дуже прохолодних стосунках з Леді Ді. Як розповів королівський письменник Річард Кея, дочці королеви не подобалася публічна діяльність Діани, а точніше її образ "народної принцеси". Про це пише Express .

Їй не подобалося, як вона виконувала свій обов'язок, і то, як вона використовувала ЗМІ для просування власного бренду. У Анни в той час був набагато більш традиційний підхід до монархії і королівському обов'язку. Через це у дочки королеви виникла сильна неприязнь до леді Ді , – розповів королівський письменник.

Принцеса Анна не любила принцесу Діану
Принцеса Анна не любила принцесу Діану / Фото: Getty Images

Не склалися стосунки у принцеси Анни і з Меган Маркл – вона не схвалювала обраницю принца Гаррі. Дочка королеви намагалася племінника відрадити від одруження з акторкою. Принцеса Анна боялася, що американка ніколи не зрозуміє і не прийме культурну спадщину Британії. Також в ЗМІ з'явилася інформація, що саме дочку Єлизавети II дружина принца Гаррі вважає расистом в королівській родині.

Більше про принцесу Діану – дивіться в сюжеті:

Раніше в ЗМІ ходили чутки, що принцеса Анна може дати відверте інтерв'ю.

Еліна Пелешенко
Еліна Пелешенко Редакторка

Закінчила Київський національний лінгвістичний університет за спеціальністю "перекладач іспанської мови", але завжди була цікава сфера медіа. В журналістиці 3 роки. Раніше писала для видань Clutch і Ivona.bigmir.net.

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