Чому дочка Єлизавети II не любила принцесу Діану

Принцеса Анна ніколи не ладила з дружиною старшого брата – принцесою Діаною. Дочки Єлизавети II не подобалося, що Леді Ді не завжди дотримувалася правил королівської сім'ї

Принцесі Діані не вдалося налагодити стосунки з принцесою Анною / Фото: Getty Images

Не всі члени королівської сім'ї любили принцесу Діану. Особливо дочка Єлизавети II принцеса Анна перебувала в дуже прохолодних стосунках з Леді Ді. Як розповів королівський письменник Річард Кея, дочці королеви не подобалася публічна діяльність Діани, а точніше її образ "народної принцеси". Про це пише Express .

Їй не подобалося, як вона виконувала свій обов'язок, і то, як вона використовувала ЗМІ для просування власного бренду. У Анни в той час був набагато більш традиційний підхід до монархії і королівському обов'язку. Через це у дочки королеви виникла сильна неприязнь до леді Ді , – розповів королівський письменник.

Принцеса Анна не любила принцесу Діану / Фото: Getty Images

Не склалися стосунки у принцеси Анни і з Меган Маркл – вона не схвалювала обраницю принца Гаррі. Дочка королеви намагалася племінника відрадити від одруження з акторкою. Принцеса Анна боялася, що американка ніколи не зрозуміє і не прийме культурну спадщину Британії. Також в ЗМІ з'явилася інформація, що саме дочку Єлизавети II дружина принца Гаррі вважає расистом в королівській родині.

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Раніше в ЗМІ ходили чутки, що принцеса Анна може дати відверте інтерв'ю.