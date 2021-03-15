Міка Ньютон, яка перемогла онкологію, повідомила про нове захворювання

Артистка звернулася до лікарів, оскільки думала, що захворіла на COVID-19

Українська співачка Міка Ньютон, яка розповіла про свою боротьбу з онкологічним захворюванням, заявила про нову недугу.

На своїй сторінці в Instagram артистка написала, що недавно зверталася до лікарів, оскільки відчула схожі на COVID-19 симптоми. Але це виявилося астмою.

"Цього тижня я відчула себе погано і звернулася за невідкладною допомогою, тому що думала, що це COVID-19. Дуже схожі симптоми, але це закінчилося нападом астми. Вже декілька днів я лежу в ліжку без сил, втративши голос, приймаю ліки і намагаюся відчути себе краще", – поділилася Ньютон.

Скріншот: Instagram

Артистка, яка давно живе в США, зізналася, що багато хто судить незнайомих людей за фото в соцмережах. Тому Міка не хотіла б, щоб підписники робили висновки про її життя тільки за кадрами з Instagram.

"Публікую цей знімок в гламурній сукні, зроблений тиждень тому. Не все, що ви бачите в Instagram, є реальністю, і я зроблю все можливе, щоб показати вам не тільки позитивні сторони мого життя, але і труднощі", – написала Міка.

Нагадаємо, Міка Ньютон вперше зізналася, що її рідні теж хворіли на онкологію.

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися