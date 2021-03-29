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Переможця "Голосу країни" Романа Сасанчіна терміново госпіталізували з COVID-19

Сьогодні, 16:17

Роман Сасанчін опублікував відео з лікарні

Днями переможець другого сезону шоу "Голос країни. Діти" і 10 сезону "Голосу країни" Роман Сасанчін звернувся до всіх з проханням фінансово допомогти його мамі , у якої коронавірус протікає у важкій формі. Тепер у себе в Instagram переможець талант-шоу повідомив, що у нього підтвердився COVID-19 і його госпіталізували.

Він опублікував відео, на якому можна побачити, що Сасанчін знаходиться під крапельницею. Співак розповів, що його мама як і раніше знаходиться у важкому стані. Зараз ще і його госпіталізували з COVID-19. Він додав, що вчасно звернувся до лікарів.

(@Sasanchyn_official)

"Хочу подякувати тим, хто підтримує маму, у не, на жаль, нічого не змінилося, але змінилося у мене. Тепер ще й я хворий. Ще поки Слава Богу на початку вдалося звернутися до лікарів. Тепер проходжу курс лікування. Дякую за підтримку і сподіваюся, що все закінчиться добре ", – сказав Роман Сасанчін.

Раніше alyona alyona заразилася коронавірусів.

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