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За "Великим Гетсбі" знімуть серіал. Але замість Ді Капріо – герої-афроамериканці

Сьогодні, 16:53

Глядачі побачать історію з несподіваного ракурсу

2021-й рік радує новинами про нові експерименти творців серіалів, вибір яких цього разу впав на знаменитий роман Френсіса Скотта Фіцджеральда "Великий Гетсбі". Але новаторство полягає не в тому, що книга отримає ще одне життя на екрані, а в тому, що сюжет зосередиться на темношкірих жителях Нью-Йорка 1920-х років, а також на музичній субкультурі. Про це повідомляє The Hollywood Reporter.

Правнучка самого письменника, Блейк Хазард, консультуватиме авторів серіалу. Сценаристом призначений Майкл Херст, який працював над серіалами "Вікінги" і "Тюдори".

Кадр з фільму "Великий Гетсбі"
Кадр з фільму "Великий Гетсбі"
Фото: Pinterest

Крім цього, серіал обіцяє бути масштабним і високобюджетним. Сюжетні лінії підійматимуть проблеми расових меншин, сексуальних орієнтацій і багато інших наболілих питань сучасного суспільства. Це і зробить історію актуальною, впевнені творці, оскільки зараз Америка шукає способи перебудувати себе. При цьому автори обіцяють, що адаптація збереже атмосферу і настрій книги.

Насправді адаптація книги на стадії розробки вже більш як три роки, але тільки зараз отримала належне фінансування.

Раніше вийшов трейлер серіалу "Молодий Скала" про юність актора Двейна Джонсона.

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