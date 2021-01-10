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Сукня-хромакей і найсумніший день народження: ми зібрали усі меми про Меланію Трамп

Сьогодні, 12:02

За останні кілька років в Мережі дуже багато жартували про вбрання першої леді США

Попелюшка родом зі Словенії, якій вдалося вибитися з моделі у першу леді CША – саме так охрестили Меланію Трамп, коли її чоловік Дональд Трамп став господарем Білого дому.

Зовсім скоро місце Трампів займе подружжя Байден, і ми продовжуємо згадувати найцікавіші моменти перебування Меланії на посаді першої леді США. Трамп, давай до побачення! Ми будемо сумувати... за Меланією)

Нещодавно ми обговорювали її стиль, а сьогодні дивимося кращі меми про Меланію Трамп за останній час.

Зелена сукню

Безумовно, найобговорюванішим вбранням була зелена сукня, в якій Меланія з'явилася на публіці в серпні.

Меланія Трамп у сукні Valentino
Меланія Трамп у сукні Valentino
Фото: Getty Images

Зелений – це колір хромакею, який використовують при зйомці спецефектів. Справа в тому, що при обробці цей колір легко замінити всім, чим завгодно. Що і зробили користувачі Мережі.

Скріншот: Twitter
Скріншот: Twitter
Скріншот: Twitter
Скріншот: Twitter

Самотня Меланія

Фото: Twitter @WhiteHouse

У 49-й день народження Меланії Трамп в Twitter-акаунті Білого дому було опубліковано привітання з фото, на якому Меланія відображена самотньою, сидячи на дивані, в оточенні фотографів.

Соцмережі у ту ж мить відреагували на такий сумний знімок і обіграли ситуацію.

Скріншот: Twitter

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Скріншот: Twitter
Скріншот: Twitter

Блакитний костюм

Меланія Трамп у Ralph Lauren
Меланія Трамп у Ralph Lauren
Фото: Getty Images

Ще одне вбрання Меланії не залишило байдужими користувачів соцмереж. Її костюм від Ralph Lauren хоча і виглядав на першій леді приголомшливо, інтернет тролі все ж наробили мемів за участю жінки Трампа.

Ось, її порівняли з героїнею "Голодних ігор".

Скріншот: Twitter

А тут Меланія чудово вписалася в групу учениць академії магії Шармбатон в "Гаррі Поттер і Кубок вогню".

Скріншот: Twitter

Відносини з Трампом

На тему того, що Меланія терпіти не може свого чоловіка Дональда не жартував тільки ледачий. Скільки фотожаб зібралося за багато років, де видно, як Меланія не дуже-то радіє компанії свого обранця.

Скріншот: Twitter

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Скріншот: Twitter
Скріншот: Twitter

Меланія щось підозрює

Наші улюблені меми залишили наостанок. Вираз обличчя Меланії Трамп майже завжди такий, ніби вона нас у чомусь підозрює, або погано бачить. Не помічали?

Скріншот: Twitter
Скріншот: Twitter
Скріншот: Twitter

Раніше ми порівняли Меланію Трамп і Джилл Байден.

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