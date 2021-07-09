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Пластичний хірург розкрив, як омолодилася Лариса Доліна: Блефаропластика та фейсліфтінг

Даріна Алєксєєва Даріна Алєксєєва Редакторка
9 липня, 19:03
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Кілька місяців тому шанувальники Доліної почали обговорювати її кардинальне схуднення на 21 кілограм. Разом з цим співачка помітно помолодшала, що спровокувало чутки про операцію
Пластичний хірург про операції Лариси Доліної
Пластичний хірург про операції Лариси Доліної / Фото: instagram.com/larisa.dolina.official

Російська співачка Лариса Доліна, яка з Вірою Брежнєвою потрапили в скандал через участь в незаконне шоу, за останні пів року отримала тисячі компліментів про своє перевтілення. Однак поряд із захопленими коментарями про струнку фігуру, Доліну звинувачували в надмірному використанні фотошопу. І хоча співачка пояснювала, що виглядає молодше на фото в Instagram саме завдяки схудненню, а також гарному освітленню, її обличчя дійсно змінилося.

Пластичний хірург Єгор Паригін розповів Telegram-каналу "Звездач", до яких операцій краси вдалася Лариса Доліна.

"Що стосується обличчя – однозначно були зроблені операції по комплексу для омолодження, тому що обличчя виглядає свіжо і молодшою за інші тканини. Ми можемо бачити чіткий красивий овал нижньої третини. Це говорить про те, що у нас зроблена блефаропластика, фейсліфт – це такий класичний набір маніпуляцій комплексного омолодження обличчя", – сказав він.

Лариса Доліна
Лариса Доліна / Фото: instagram.com/larisa.dolina.official

З великою ймовірністю хірургічне втручання в зовнішність артистки було. При цьому пластичний хірург не заперечує, що співачка схудла своїми зусиллями.

"Комплексне схуднення, яке, бачимо на фотографіях, воно не тільки рукотворно за допомогою хірургів. Якщо питати об'єктивно, швидше за все, вона схудла самостійно і далі вже корекція якась робилася пластичними хірургами", – сказав Єгор Паригін.

У чому суть нового косметичного тренду равликотерапії – дізнайтеся в відео:

Раніше з'являлася інформація про те, що Лариса Долина переносить COVID-19 у важкій формі.

Даріна Алєксєєва
Даріна Алєксєєва Редакторка

Автор текстів lifestyle-тематики і сценарист з досвідом роботи понад 5 років. Раніше працювала редактором сайту телеканалу "Україна", сценаристом відомих телевізійних проектів, кількох короткометражних фільмів. На даний момент допомагає читачам бути в курсі всіх головних подій у світі кіно і ТБ, пише про культурні події та розваги.

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