"Плакала, що грошей немає": Полякову розкритикували за відпочинок на Мальдівах

У Мережі співачку розкритикували за відпочинок на дорогому екзотичному курорті

Популярна українська співачка Оля Полякова відпочиває з сім'єю на Мальдівах. Вона із задоволенням ділиться фото з відпустки у себе в Instagram. Але деякі шанувальники розкритикували артистку, нагадавши про акцію протесту.

Співачка опублікувала нове фото в Instagram, на якому вона позує на пляжі.

"Ну поки в халаті! Роздягатися буду повільно!", – написала Оля.

Оля Полякова Фото: instagram.com/polyakovamusic

У коментарях підписники нагадали, що нещодавно артистка влаштовувала мирну акцію протесту і скаржилася, що через карантин концертна індустрія на межі і грошей немає.

"А стільки криків було, і грошей немає, і жити нема на що. Зате тепер на Мальдівах", "Грошей від концертів немає, вирішили роздягатися?", "Це та, що пікетувала під Кабміном, плакала що грошей немає", – написали в Мережі.

Раніше ми розповідали, що ще одне фото Олі Полякової розкритикували.

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