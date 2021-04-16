Плагіат? Вєрка Сердючка порівняла свій образ з відомим співаком

Андрій Данилко побачив у Гаррі Стайлсі відому нам провідницю, і тепер у всіх напад ностальгії

В Instagram-профілі VERKA SERDUCHKA опублікований колаж, де Андрій Данилко порівняв Вєрку Сердючку в 1998 році і британського співака Гаррі Стайлса на "Греммі- 2021", який став першим чоловіком на обкладинці американського Vogue.

Обидва артисти на фото зображені з боа, що багатьох наштовхнуло на думку про те, що Стайлс вкрав у Сердючки лук.

Вєрка Сердючка/Гаррі Стайлс Фото: instagram.com/v_serduchka

Спірна заява, та коментарі користувачі мережі дійсно пишуть кумедні: "Ліворуч – неповторний оригінал, праворуч-жалюгідна пародія", "Віра – ікона стилю", "Ти була в тренді коли ще ніхто не знав слово тренд", "Плагіатор в зеленому".

Нагадаємо, що раніше Гаррі Стайлса захейтили через фотосесію в сукні, а знаменитості заступилися за нього.

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