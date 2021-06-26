Письменник Драго Хедл: Я ще не скинув президента, але вже відправив у відставку кількох міністрів і депутатів

Велике інтерв'ю з автором трилогії, яка лягла в основу детективного серіалу "Зломовчання"

Інтерв'ю з Драго Хедлом - автором трилогії, яка лягла в основу детективного серіалу «Зломовчання» / Фото: пресслужба

Наприкінці липня відзначається Всесвітній день боротьби з торгівлею людьми. А наприкінці року на онлайн платформі OLL.TV вийде серіал "Зломовчання", який красномовно демонструє, що рабство сьогодні, на жаль, залишається частиною нашого світу. Цей фільм заснований на популярних і скандальних романах хорватського письменника Драго Хедла "Слов'янська трилогія".

Стрічка розповість про киянку Ольгу, у якої за невідомих обставин зникає племінниця-підліток. Головна героїня вирушає на пошуки дівчини і розслідування приводить її до невеликого хорватського міста Осієк.

Кадр зі зйомок серіалу "Зломовчання": Ксенія Мішина, Горан Богдан (Стрибор), режисер Далібор Матаніч / Фото: пресслужба

Там вона знайомиться з місцевим поліцейським Володимиром і журналістом Стрибором. Утрьох вони наштовхуються на низку інших зникнень дівчат-підлітків і зрештою виходять на слід мафії, яка викрадає українських дівчат, продаючи їх в сексуальне рабство в Європі. Троє головних героїв намагаються відстояти правду і кидають виклик криміналітету.

В ексклюзивному інтерв'ю Драго Хедл розповів, що в основу цього сюжету лягли його журналістські розслідування, в ході яких він брав інтерв'ю у дівчат, які потрапили в сексуальне рабство. Також Драго поділився спогадами, як ці його публікації змусили політиків знімати свої кандидатури з виборів, як йому пропонували хабарі за те, щоб він не публікував ці розслідування в газеті, а також про те, що сюжет серіалу "Зломовчання" досі продовжує наводити страх на високопоставлених чиновників і великих бізнесменів.

Письменник Драго Хедл / Фото: пресслужба

Скільки років у вас пішло на роботу над серією романів "Слов'янська трилогія"?

На створення усієї трилогії у мене пішло п'ять років. Перший роман "Виборче мовчання" ("Izborna šutnja"), який ліг в основу "Зломовчання", вийшов 2014 року, другий – "Конфесійна таємниця" ("Ispovjedna tajna") – 2015 року, а третій, "Котлета по- київски" ("Kijevska piletina") – 2019 року.

Коли я тільки починав роботу над "Виборчим мовчанням", то не планував писати цілу трилогію. Я навіть наприкінці книги "вбив" одного з головних героїв роману. Але мій редактор, якому дуже сподобався роман, попросив мене: "Не вбивайте його. Ця людина вам ще знадобиться...". Саме він і переконав мене написати продовження роману.

Сюжет серіалу розгортається в хорватському місті Осієк. Чим примітне це місто і чому саме воно стає героєм сюжету?

Я народився в Осієку, четвертому за величиною місті Хорватії, який розташований на річці Драва. Провів там більшу частину свого життя. Майже все своє життя, за винятком чотирьох років. Один рік я жив у США, ще рік в Лондоні, рік у Скоп'є, де служив у армії, і рік у хорватському місті Рієка, де працював журналістом в щоденній газеті "Novi list".

Я прекрасно знаю майже кожну вуличку Осієка, населення якого становить 100 тис. осіб. У порівнянні з Києвом, Осієк – зовсім невеликий. Але він чарівний і дуже зелений. У ньому є прекрасна набережна, яка простягається на 10 км по обидва береги річки Драва. З Осієка можна вирушити в Україну на човні, тому що за 18 км від міста Драва впадає в Дунай.

Ексклюзивна прем'єра серіалу "Зломовчання" відбудеться в грудні на онлайн-сервісі OLL.TV / Фото: пресслужба

Чи змінився якимось чином сюжет першого роману вашої трилогії, коли його адаптували до екранів?

Києва в серіалі буде набагато більше, ніж в романі. Також сценарист Мар'ян Альчевскі вирішив зробити акцент на темі рабства в сучасному світі. Телебачення – це засіб масової інформації, яке істотно відрізняється від літератури. Сподіваюся, що ці невеликі зміни зроблять цей сюжет ще цікавішим.

Режисер фільму Далібор Матаніч розповів, що коли стартували зйомки "Зломовчання", то один з кандидатів на місцевих виборах зняв свою кандидатуру. Фільммейкер підкреслив, що сюжет, описаний у вашому романі та серіалі, міг послужити компроматом проти цього кандидата. Як цей політик був пов'язаний з проблемами, які ви піднімаєте в даному сюжеті?

Один з кандидатів на цих виборах, очевидно, впізнав себе в моїх романах і вирішив відмовитися від виборчої кампанії. Мабуть, він подумав, що його кандидатура може відкрити питання про те, чим він займався десять років тому, коли я писав про ці жахливі події у щоденній хорватській газеті "Ранковий лист", яка користується великою популярністю. А саме, він був однією з осіб, причетних до сексуальної експлуатації неповнолітніх дівчаток у віці від 12 до 14 років в притулку Осієка.

Кадр зі зйомок серіалу "Зломовчання" / Фото: пресслужба

Чи були ще приклади, коли політики потрапляли в скандали після ваших розслідувань?

В Осієку це був величезний скандал. Протягом декількох днів ця особа не сходилав з перших шпальт "Ранкового листа" (Jutarnji list). Я писав, що деякі місцеві політики і бізнесмени займаються сексом з дівчатами з залишеного дитячого будинку. Це найбільш вразлива група; діти без родини, без любові батька чи матері, витіснені на узбіччя суспільства. Політики і бізнесмени, користуючись своїм становищем, платили їм за сексуальний контакт всього 50 кун (менше семи євро) або просто давали пачку сигарет. Це була дуже болюча історія, яку підхопили інші ЗМІ. Її обговорювала вся країна. Читачі були вражені.

Чи здійснювали політики пресинг на пресу і медіа, щоб ваші розслідування, описані в "Слов'янській трилогії", не публікувалися?

Ні, тому що тоді політики були дуже налякані. Але вони були досить сильними, щоб змусити замовкнути офіційні установи й заблокувати поліцейське розслідування. Після одноденного розслідування поліція оголосила, що історія сфабрикована, що в дитбудинку не було організованої проституції неповнолітніх.

Газета, в якій я працював, була дуже обережною. Редакція знала, що ці політики й бізнесмени, які користуються владою, подадуть позови, якщо ми опублікуємо їхні імена. Ось чому ми цього не зробили. Також ми розуміли, що дівчата, які потрапили в сексуальне рабство, не повторять на суді того, що вони розповіли журналістам.

Фото зі зйомок детективного серіалу "Зломовчання" / Фото: пресслужба

Зрештою я вирішив написати три романи. На їхніх сторінках я також не назвав імен цих політиків і бізнесменів. Однак я описав їх настільки детально, щоб їх можна дуже легко впізнати. Саме цих фрагментів в романах не стосується уточнення, написане на початку "будь-яка подібність з реальними людьми випадкова".

Чи надходили вам особисто погрози після публікацій розслідувань, описаних в "Слов'янській трилогії"?

Коли я писав серію публікацій про трагічну історію дівчинки-підлітка з дитбудинку в Осієку, погроз не було. Однак мені серйозно погрожували смертю, коли я писав про військові злочини, скоєні в Осієку під час війни, після якої розпалася Югославія. Потім було таке, що я довгий час перебував під цілодобовою охороною поліції. Це був важкий час для мене, моєї газети та особливо для моєї родини. Але все минуло добре. Поки що.

Герою серіалу журналісту Стрибору пропонують хабар, щоб він припинив розслідувати ці злочини. Чи пропонували вам гроші за подібне?

Нещодавно в інтерв'ю мене запитали: "Яка ситуація зі ЗМІ в Хорватії?" На що я відповів: "Чудово". І коли здивований журналіст уточнив: "Немає проблем? Вам не погрожували?", то я відповів: "Ні, зараз нам не погрожують, а пропонують гроші".

Одного разу я закінчив велике розслідування про корупцію, в якому був замішаний один член парламенту. Герой даної публікації тоді подзвонив мені й запропонував гроші, щоб я не публікував це розслідування. Він сказав буквально наступне: "Я заплачу вам втричі більше, ніж газета, для якої ви пишете". Звичайно ж я не погодився. Замість цього я написав, що він намагався мене підкупити. Тож так, між мною і Стрибором є певна схожість.

Зйомки серіалу "Зломовчання" проходили в хорватському Осієку та Києві / Фото: пресслужба

Журналіст Стрибор у фільмі – це ваш прототип?

Можу пожартувати: Стрибор на мене не схожий, адже я набагато старший за нього. Але було б несправедливо сказати, що ми зовсім різні. Дехто з читачів моїх романів сказав, що я передав Стрибору деякі зі своїх якостей. Проте, я чесно вважаю, що Стрибор кращий журналіст, ніж я. І я цим пишаюся. Пишаюся, як будь-який вчитель, коли його перевершує учень.

Хто сильніший: журналіст, озброєний лише однією ручкою чи криміналітет, обвішаний цілим арсеналом?

Мафія сильніша, та, врешті-решт, завжди перемагають журналісти.

Які фільми про журналістів, на вашу думку, найбільш близькі до правди?

Є багато фільмів про журналістів. Упевнений, ця професія заслуговує на таку увагу. Хоча нас часто зображують безпринципними і схильними до всього брехунами. Але є також фільми, в яких ми постаємо в позитивному світлі. Один з таких прикладів буде в серіалі "Зломовчання".

Особисто для мене улюблений фільм про журналістів – "Вся президентська рать" Алана Пакули про справу Вотергейту і відставку Ніксона, а також про велике розслідування журналістів Карла Бернстайна і Боба Вудворда з Washington Post. Після їхніх публікацій президент наймогутнішої країни світу був змушений піти у відставку. Я ще не скинув президента, але я відправив у відставку деяких хорватських міністрів і членів парламенту. Що ж, можливо, Стрибор зможе піти ще далі.

Ексклюзивна прем'єра серіалу "Зломовчання" відбудеться в грудні 2021 року на онлайн-сервісі OLL.TV.

Дивіться відео прямо зі знімального майданчика серіалу "Зломовчання":

Раніше ми показали, як тривали зйомки серіалу "Зломовчання" на вулицях Києва.