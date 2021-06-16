Співачка МакSим з важкою пневмонією лежить в лікарні: Поразка легень від 40 відсотків

Співачка МакSим не відміняла свій концерт, хоч і була застуджена, проте після виступу була госпіталізована з 40-відсотковим ураженням легень

Максим потрапила до лікарні із запаленням легенів Фото: instagram.com/maksimartist

Російська співачка Марина Абросімова, відома під псевдонімом МакSим, була госпіталізована після свого виступу. Виявилося, що 38-річна зірка вийшла на сцену з високою температурою, але отримавши негативний результат тесту на COVID-19, вирішила не скасовувати захід. Після цього стан зірки погіршився і вона була госпіталізована. За словами представниці артистки, їй зараз дуже важко. При цьому кілька тестів показали негативний результат.

Вчора у своєму Instagram-акаунте МакSим в деталях розповіла про те, що сталося.

"Виступала я на сцені вже з температурою 39 градусів. 13 червня я знову зробила тест, результат якого був знову негативний. Але потім моє самопочуття стало погіршуватися, температура не падала, я знову викликала лікаря і мене забрали в клініку. На цей момент ураження легень від 40 відсотків, підтвердженого тесту на COVID-19 у мене немає, лікарі кажуть пневмонія", – написала МакSим.

За новою інформацією від представниці співачки, вона зараз у важкому стані.

"Вона не на ШВЛ, але їй і мені дуже важко. Це дуже важкий вірус, дуже", – сказала концертна директорка співачки Маргарита Соколова, передає Telegram-канал "Звездач".

Відомо, що зараз артистці надається уся необхідна медична допомога. Вакцинуватися зірка не встигла.

Нагадаємо, що у 2019 році виконавиця хіта "Знаешь ли ты" потрапила в аварію по дорозі в аеропорт, після чого зробила велику перерву в кар'єрі. Деякий час МакSим не спілкувалася з журналістами, але восени минулого року знову почала виходити у світ.

Дивіться в сюжеті про вплив COVID-19 на вагу людини:

Раніше співачка Міка Ньютон, яка перемогла онкологію, повідомила про нове захворювання.

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися