Петро Чорний розкрив, у кого з українських зірок циганська кров

У новому випуску "Зіркоманії" на телеканалі "Україна" відомий артист поскаржився на те, що багато хто бачить циган злодіями і шахраями, та спростував стереотипи

Заслужений артист України, співак Петро Чорний, машину якого кілька років тому обікрали, розвінчав популярні міфи про циган і розсекретив, у кого з українських артистів циганська кров.

У новому випуску "Зіркоманії" в програмі "Зірковий шлях" артист заявив, що зі стереотипами про циган (ромів, які належать до західної гілки циган) і "особливим" ставленням до себе стикався із самого дитинства. Одним з найпопулярніших міфів було те, що всі цигани крадуть і обманюють.

Петро Чорний Фото: instagram.com/petrcherny

"Коли ми в гості йдемо, то навіть люди дуже шановані дивилися, щоб я нічого не вкрав, і мене це дуже ображало", – сказав Петро Чорний.

Ще один популярний стереотип: бабусі лякали дітей, що цигани їх вкрадуть.

"А стереотипи такі, що, наприклад, дітей красти... це така дурниця – нам своїх нічим годувати", – жартівливо відповів співак.

Окрема тема – циганський одяг. Петро Чорний зазначив, що часто дівчат, які на вулиці йдуть в національному циганському одязі, багато хто обходить здалеку. Однак коли в такому вбранні пройде модель на подіумі, як, наприклад на показах Dior, де модельєри надихалися циганської тематикою, суспільство це схвалює.

Але виявляється, що Петро Чорний може бути не єдиним циганом в українському шоу-бізнесі. Артист упевнений, що у співака Monatik циганська кров, і бачить це по стилю його пісень.

MONATIK Фото: прес-служба

За словами Петра, при зустрічі Дмитро Монатик і сам зізнався йому в цьому.

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