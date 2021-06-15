Пісня Go_A посіла другу сходинку рейтингу найпопулярніших композицій в США

Композиція SHUM, з якою гурт представляв Україну на "Євробаченні-2021", стала однією з найбільш прослуховуваних пісень в США на платформі Spotify

Go_A посіли друге місце в рейтингу найбільш популярних пісень у США на платформі Spotify Фото: instagram.com/go_a_band

Гурт Go_A продовжує бити рекорди і займати високі позиції у музичних рейтингах в усьому світі. Цього разу український колектив, який представляв нашу країну на "Євробаченні-2021", посів другу сходинку в рейтингу Spotify Viral 50 в США. Трек увійшов до 200 найбільш прослуховуваних композицій в Штатах.

Такий радісною новиною поділилися самі музиканти на своїй офіційній сторінці в Instagram.

Скріншот: Spotify

Зазначимо, що гурт Go_A після своєї участі в "Євробаченні" став популярним не тільки в Україні, а й в усьому світі. Доказ цьому – перші місця в світових музичних чартах, мільйони переглядів і тисячі нових прихильників.

Нещодавно пісня Go_A SHUM, з якої вони представляли Україну на "Євробаченні, посіла 80 місце в світовому чарті Billboard Global 200 excl US, встановивши рекорд серед українських виконавців. Це перший випадок в історії, коли україномовна композиція потрапляє в цей чарт, в якому беруть участь пісні з усього світу. За їхнім треком розташувалися пісні таких всесвітньо відомих артистів, як Дуа Ліпи, Doja Cat, Бруно Марса, Леді Гаги і Бредлі Купера, Cardi B та інших.

Ще в першому півфіналі "Євробачення-2021" виступ Go_A привернув увагу мільйонів глядачів. Тоді їхній номер потрапив у тренди відеохостингу YouTube і зібрав понад дев'ять мільйонів переглядів.

Раніше пісня посіла п'яте місце глобального рейтингу хітів сервісу Spotify, а потім взагалі – перше. У той час як трек Zitti e Buoni переможця "Євробачення" Måneskin в той момент опинився на п'ятому місці в рейтингу.

Виступ Go_A в фіналі "Евроіденія-2021":

Всі подробиці в спецтемі Eurovision: Rotterdam 2021

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