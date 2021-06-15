Головна Сьогодні
На головну Сьогодні
Ru  |  Ua

Пісня Go_A посіла другу сходинку рейтингу найпопулярніших композицій в США

Сьогодні, 10:42

Композиція SHUM, з якою гурт представляв Україну на "Євробаченні-2021", стала однією з найбільш прослуховуваних пісень в США на платформі Spotify

Go_A посіли друге місце в рейтингу найбільш популярних пісень у США на платформі Spotify
Go_A посіли друге місце в рейтингу найбільш популярних пісень у США на платформі Spotify
Фото: instagram.com/go_a_band

Гурт Go_A продовжує бити рекорди і займати високі позиції у музичних рейтингах в усьому світі. Цього разу український колектив, який представляв нашу країну на "Євробаченні-2021", посів другу сходинку в рейтингу Spotify Viral 50 в США. Трек увійшов до 200 найбільш прослуховуваних композицій в Штатах.

Такий радісною новиною поділилися самі музиканти на своїй офіційній сторінці в Instagram.

Скріншот: Spotify

Зазначимо, що гурт Go_A після своєї участі в "Євробаченні" став популярним не тільки в Україні, а й в усьому світі. Доказ цьому – перші місця в світових музичних чартах, мільйони переглядів і тисячі нових прихильників.

Нещодавно пісня Go_A SHUM, з якої вони представляли Україну на "Євробаченні, посіла 80 місце в світовому чарті Billboard Global 200 excl US, встановивши рекорд серед українських виконавців. Це перший випадок в історії, коли україномовна композиція потрапляє в цей чарт, в якому беруть участь пісні з усього світу. За їхнім треком розташувалися пісні таких всесвітньо відомих артистів, як Дуа Ліпи, Doja Cat, Бруно Марса, Леді Гаги і Бредлі Купера, Cardi B та інших.

Ще в першому півфіналі "Євробачення-2021" виступ Go_A привернув увагу мільйонів глядачів. Тоді їхній номер потрапив у тренди відеохостингу YouTube і зібрав понад дев'ять мільйонів переглядів.

Раніше пісня посіла п'яте місце глобального рейтингу хітів сервісу Spotify, а потім взагалі – перше. У той час як трек Zitti e Buoni переможця "Євробачення" Måneskin в той момент опинився на п'ятому місці в рейтингу.

Виступ Go_A в фіналі "Евроіденія-2021":

Всі подробиці в спецтемі Eurovision: Rotterdam 2021

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися
 Читайте Segodnya.ua у Google News
Ще кілька матеріалів по темі:
Дочекалися! Гурт Go_A став хедлайнером фестивалю Atlas Weekend-2021 Нас практично одружили: солістка Go_A відповіла на чутки про роман з переможцем Євробачення Чому Україна має такий успіх на Євробаченні: пояснюють організатори конкурсу (відео)
рейтинг Go-A Spotify Євробачення 2021
Реклама

Новини партнерів

Григорий Чапкис умер
Григорий Чапкис умер
Мессинг назвал 3 особенных знака зодиака
Мессинг назвал 3 особенных знака зодиака
Как варить картофель: простые способы приготовления овоща
Как варить картофель: простые способы приготовления овоща
В сети показали фото 65-летней Долиной без фотошопа
В сети показали фото 65-летней Долиной без фотошопа

Популярні статті

Вчора, 16:30Здорово

Де в Києві можна здати донорську кров: список адрес в столиці

Вчора, 15:55Здорово

Що потрібно знати, перш ніж стати донором

Вчора, 15:15Зірково

Вакарчук розлучився з дружиною через іншу жінку – ЗМІ

Вчора, 13:55Фаново

Що подарувати батькові: ТОП-5 корисних ідей на свято

Вчора, 12:18Зірково

Іменинниця Глюкоза засунула руки в торт і дала облизати пальці своїй 14-річный доньці (відео)

Вчора, 09:20Зірково

Молодша на 51 рік і багатша: що відомо про останню дружину Григорія Чапкіса

Вчора, 08:30Events

Всесвітній день донора крові: зустрічаємо свято дарування

Вчора, 06:50Психо

Гороскоп на сьогодні 14 червня для всіх знаків зодіаку: Леви, вас чекає не день, а бомба!

Вчора, 00:45Зірково

Не стало Григорія Чапкіса: все про чотирьох дружин знаменитого хореографа

13 червняЗірково

Помер хореограф Григорій Чапкіс

13 червняЗірково

7 найнесподіваніших розлучень знаменитостей за останні півроку

13 червняЗірково

Скандал з авто Подкопаєвої: юрист вважає, що машина може належати чиновнику

12 червняСмачно

Який сир підходить вам найкраще за знаком зодіаку

12 червняЗірково

Помер син Євгена Моргунова – Бувалого з комедій Леоніда Гайдая

12 червняЗірково

Святослав Вакарчук оголосив про розлучення з дружиною: Наші дороги розійшлись

12 червняЗірково

Кейт Міддлтон носить браслет, який належав принцесі Діані (фото)

Новини партнерів

Ани Лорак огорошила радостной новостью, ждала целый год
Ани Лорак огорошила радостной новостью, ждала целый год
Австралийка выдала самое красивое взвешивание
Австралийка выдала самое красивое взвешивание
Румяные жареные пирожки: как приготовить на кефире
Румяные жареные пирожки: как приготовить на кефире
Андре Тан показал универсальное летнее платье
Андре Тан показал универсальное летнее платье
Экс-жена Андрея Богдана объяснила, почему хочет троих детей
Экс-жена Андрея Богдана объяснила, почему хочет троих детей
Худеющая Могилевская раскрыла секрет потери веса
Худеющая Могилевская раскрыла секрет потери веса
Что носить весной 2021: Андре Тан назвал главные хиты сезона
Что носить весной 2021: Андре Тан назвал главные хиты сезона
"У меня нет стыда": канадская хоккеистка показала горячие фото
"У меня нет стыда": канадская хоккеистка показала горячие фото

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти