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Пісня Go_A посіла першу сходинку в рейтингу світових трендів Spotify й обігнала переможців Євробачення

Сьогодні, 10:01

Раніше пісня SHUM посідала четвертий рядок в цьому рейтингу. Зараз місце Go_A посіли переможці "Євробачення" – Måneskin

Go_A зайняли першу сходинку в рейтингу Spotify
Go_A зайняли першу сходинку в рейтингу Spotify
Фото: instagram.com/go_a_band

Світовий шум гурту Go_A триває! Трек SHUM, з яким колектив посів п'яте місце на "Євробаченні", піднявся на першу сходинку в світовому рейтингу сервісу Spotify.

Раніше він займав четверту позицію. Зараз четверте місце займає пісня Ziti e Buoni, з якою гурт Måneskin переміг на "Євробаченні-2021".

Крім того, SHUM також стала першою україномовною піснею, яка потрапила в глобальний чарт Spotify топ-200 – трек посідає 69 позицію.

Скріншот: Spotify

Раніше пісня SHUM підкорила музичний сервіс iTunes і посіла восьме місце в топ-10. А в категорії European Songs – SHUM на п'ятому місці.

Нагадаємо, що Go_A висловилася про низькі бали від журі на "Євробаченні-2021", адже, згідно з глядацьким голосуванням, гурт посів на конкурсі друге місце. Однак загальну картину зіпсували оцінки професійного журі інших країн.

Всі подробиці в спецтемі Eurovision: Rotterdam 2021

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Євробачення 2021
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