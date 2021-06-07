Пережитий в юності кошмар приніс дівчині славу і визнання

У ніч з 6 на 7 червня відбулася церемонія нагородження премії BAFTA в галузі телебачення. Цього року лише одному серіалу вдалося завоювати більше, ніж одну нагороду

"Я можу знищити тебе" Фото: HBO

Минулої ночі британська академія кіно і телевізійних мистецтв назвала найкращі телесеріали й телепроєкти, роздавши нагороди BAFTA TV. Крім великої різноманітності серед переможців, в очі впадає те, що "Я можу знищити тебе" став єдиним телевізійним проєктом, що отримав більше однієї нагороди. Він переміг у категорії "Найкращий мінісеріал", а Міхаела Коел, яка зіграла в ньому головну роль, отримала приз як "Найкраща акторка". Нагадаємо, що у квітні BAFTA відзначила найкращі міжнародні кінокартини.

Повертаючись до мінісеріалу "Я можу знищити тебе" зазначимо, що він є авторським проєктом Міхаели Коел: вона написала сценарій, виступила виконавчою продюсеркою, поставила кілька серій як режисерка і знялася в ролі головної героїні – Арабелли з рожевим волоссям.

Міхаела Коел в серіалі "Я можу знищити тебе" Фото: instagram.com/imaydestroyyou

В основі сценарію лежить особистий досвід акторки, яка пережила ідентичну ситуацію. Під час роботи над другим сезоном сіткому "Жувальної гумки", вона вирішила ненадовго сходити розвіятися в бар з друзями, але прийшла до тями лише на ранок. Нетривіальний погляд жертви насильства на те, що сталося дивіться на OLL.TV.

Сюжет "Я можу знищити тебе"

Головна героїня – молода письменниця Арабелла, якій після гучного дебюту її роману потрібно закінчити роботу над другою книгою. Натхнення покинуло її, а терміни підтискають. Щоб перезавантажити думки, дівчина вирушає в бар з друзями, а там вже – випивка, танці й наркотики. Прокинувшись вранці, Белла смутно пам'ятає вчорашній вечір, але раптові спалахи спогадів допомагають відновити картину вечора. Дівчина розуміє, що їй в напій щось підсипали, а потім – зґвалтували. Тепер вона бажає знайти відповіді на безліч питань і відбудувати заново своє життя, яке розділилося на "до" і "після".

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