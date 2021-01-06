"Передає мій внутрішній стан": Потап похвалився подарунком від Насті Каменських

Співачка подарувала чоловікові картину, яка створена з колажу журналів і зображень

Співак Потап вирішив похвалитися подарунком, який йому подарувала його дружина Настя Каменських. І так це не те, про що співачка розповідала раніше . Фото Потап опублікував в Instagram .

Настя вирішила подарувати чоловікові його портрет, створений українською художницею Сашею Чічкан. Співак зазначив, що ця картина передає його внутрішній стан.

"Моя кохана зробила мені несподіваний і неймовірний подарунок! Приголомшливу картину, яка створена з колажу журналів і зображень, це перша робота, яка точно передає мій внутрішній стан. Це крутіше ніж будь-який подарунок, це мистецтво! У рік свого 40-річчя я просто зобов'язаний випустити соло альбом, і зроблю цю картину його майбутньої обкладинкою! ", – написав Потап.

Потап Фото: instagram.com/realpotap

Підписникам сподобалася картина. "Офігенний подарунок", "Кайф", "Який неймовірний подарунок", "Вау", – написали фанати.

Раніше ми розповідали, як Потап і Настя відзначили Новий рік.

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