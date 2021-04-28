Пенелопа Крус у 5 чудових фільмах – від Ескобара до Манолете

Сьогодні, 28 квітня, Пенелопі Крус виповнюється 47 років. За роки своєї кар'єри вона стала кінозіркою світового рівня, зігравши безліч вражаючих ролей

Сьогодні, 28 квітня, відома акторка і модель Пенелопа Крус святкує 46-річчя. Акторську кар'єру Пенелопа почала у 17 років на телебаченні, а вже в 1992 році дебютувала у великому кіно у фільмі "Шинка, шинка", де її партнером по майданчику був Хав'єр Бардем.

У новій добірці Сьогодні.Lifestyle – кращі кінострічки з Пенелопою Крус, які прикрасять ваш вечір. Не пропустіть також 5 дитячих фільмів, які ви можете подивитися всією сім'єю.

Ескобар

Кадр з фільму "Ескобар" Фото: Imdb.com

Біографічна драма 2017 року оповідає про життя колумбійського наркобарона Пабло Ескобара, чиє ім'я прославилося на весь світ. Фільм розповість правдиву історію про те, яким було життя одного з найбагатших людей світу. Сценарій написаний на основі спогадів журналістки Вірхінії Вальєхо "Люблю Пабло, ненавиджу Ескобара", яка перебувала в романтичних стосунках з наркобароном.

Лабіринти минулого

Кадр з фільму "Лабіринти минулого" Фото: Imdb.com

У центрі сюжету – іспанка Лаура, яка разом зі своєю сім'єю покидає Буенос-Айрес і повертається в рідне місто, аби потрапити на весілля молодшої сестри. Однак в ніч перед весіллям сестру Лаури викрадають, а сама героїня починає отримувати повідомлення від викрадачів з вимогами викупу. Кримінальні події, які перевертають життя Лаури, несподіваним чином починають розкривати таємниці минулого.

Манолете

Кадр з фільму "Манолете" Фото: Imdb.com

Біографічна мелодрама розповідає про життя тореадора Мануеля Родрігеса, який на піку своєї слави починає роман з акторкою Лупі Сіно. Бурхливий роман перетворюється на справжній скандал, коли виявляється, що раніше Лупі була одружена з членом комуністичної партії Іспанії.

Повернення

Кадр з фільму "Повернення" Фото: Imdb.com

Фільм режисера Педро Альмодовара розповідає про молоду красиву жінку на ім'я Раймунда, яка працює на двох роботах, щоб прогодувати сім'ю, у той час як її чоловік залишається безробітним. Зі своїми дочкою і сестрою Раймунда приїжджає в рідне село провідати тітку, яка страждає провалами у пам'яті. Ця поїздка розкриває безліч сімейних таємниць, спонукаючи Раймунду з'ясувати страшну правду. За роль у фільмі Пенелопа Крус отримала нагороду "Найкраща акторка" на Каннському кінофестивалі.

Кілька днів тому відсвяткувала свій день народження одна з найексцентричніших акторок – Ембер Герд. Ми поділилися добіркою найкращих фільмів із зіркою.

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