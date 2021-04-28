Пенелопа Крус у 5 чудових фільмах – від Ескобара до Манолете
Сьогодні, 28 квітня, Пенелопі Крус виповнюється 47 років. За роки своєї кар'єри вона стала кінозіркою світового рівня, зігравши безліч вражаючих ролей
Сьогодні, 28 квітня, відома акторка і модель Пенелопа Крус святкує 46-річчя. Акторську кар'єру Пенелопа почала у 17 років на телебаченні, а вже в 1992 році дебютувала у великому кіно у фільмі "Шинка, шинка", де її партнером по майданчику був Хав'єр Бардем.
У новій добірці Сьогодні.Lifestyle – кращі кінострічки з Пенелопою Крус, які прикрасять ваш вечір. Не пропустіть також 5 дитячих фільмів, які ви можете подивитися всією сім'єю.
Ескобар
Біографічна драма 2017 року оповідає про життя колумбійського наркобарона Пабло Ескобара, чиє ім'я прославилося на весь світ. Фільм розповість правдиву історію про те, яким було життя одного з найбагатших людей світу. Сценарій написаний на основі спогадів журналістки Вірхінії Вальєхо "Люблю Пабло, ненавиджу Ескобара", яка перебувала в романтичних стосунках з наркобароном.
Лабіринти минулого
У центрі сюжету – іспанка Лаура, яка разом зі своєю сім'єю покидає Буенос-Айрес і повертається в рідне місто, аби потрапити на весілля молодшої сестри. Однак в ніч перед весіллям сестру Лаури викрадають, а сама героїня починає отримувати повідомлення від викрадачів з вимогами викупу. Кримінальні події, які перевертають життя Лаури, несподіваним чином починають розкривати таємниці минулого.
Манолете
Біографічна мелодрама розповідає про життя тореадора Мануеля Родрігеса, який на піку своєї слави починає роман з акторкою Лупі Сіно. Бурхливий роман перетворюється на справжній скандал, коли виявляється, що раніше Лупі була одружена з членом комуністичної партії Іспанії.
Повернення
Фільм режисера Педро Альмодовара розповідає про молоду красиву жінку на ім'я Раймунда, яка працює на двох роботах, щоб прогодувати сім'ю, у той час як її чоловік залишається безробітним. Зі своїми дочкою і сестрою Раймунда приїжджає в рідне село провідати тітку, яка страждає провалами у пам'яті. Ця поїздка розкриває безліч сімейних таємниць, спонукаючи Раймунду з'ясувати страшну правду. За роль у фільмі Пенелопа Крус отримала нагороду "Найкраща акторка" на Каннському кінофестивалі.
Кілька днів тому відсвяткувала свій день народження одна з найексцентричніших акторок – Ембер Герд. Ми поділилися добіркою найкращих фільмів із зіркою.
Дивіться також відео про зірковий шлях іменинниці:
Всі подробиці в спецтемі Кіно вдома
Підпишись на наш telegram
Лише найважливіше та найцікавіше