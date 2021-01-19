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Павлік пірнає в крижану воду, а Федишин співає колядки: як українські зірки святкують Водохреще

Сьогодні, 15:02

19 січня відзначається Водохреще Господнє

Водохреще Господнє або Богоявлення щорічно святкується 19 січня. І хоча в православній церкві України впевнені, що пірнаючи в ополонку, гріхи не змити, багато українців все ж дотримуються цієї традиції.

Ми дізналися, хто із зірок шоу-бізнесу сьогодні занурився в холодну воду.

TAYANNA

Фото: instagram.com/stories/tayanna_reshetnyak

Співачка TAYANNA в Instastories повідомила, що вже скупалася, але в профілі ще три дні тому виклала архівне фото, де вона в купелі.

Фото: instagram.com/tayanna_reshetnyak

Віктор Павлік

Фото: instagram.com/stories/viktorpavlik

Співак Віктор Павлік також встиг пірнути у воду і показав цей момент в Instastories.

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Ірина Федишин

Фото: instagram.com/irynafedyshyn

Співачка Ірина Федишин не стала мерзнути, а замість цього зробила кілька красивих фото на тлі засніжених дерев, які запостила в Instagram. До свята вона презентувала збірник колядок.

Павло Зібров

, (@Pavlo_zibrov)

Артист записав відеозвернення, в якому привітав українців з Водохрещем.

Фагот

Фото: instagram.com/fahot

Лідер гурту ТНМК Фагот раніше опублікував фото, на якому позує оголеним. "До Водохреща готовий", – коротко написав він у пості.

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Музикант також показав, як готується пірнати в ополонку.

Фото: instagram.com/stories/fahot

Сергій Бабкін

Фото: instagram.com/babkin_official

Музикант Сергій Бабкін привітав своїх прихильників зі світлим святом в Instagrаm.

"Бажаю всім зануритися в глибину своїх почуттів і знайти там найпотрібніші і потаємні відповіді", – написав Бабкін.

Віталій Козловський

Фото: instagram.com/stories/vkozlovskiy

Співак Віталій Козловський весь процес занурення в Дніпро показав у Instastories. Він поцікавився у своїх фоловерів, чи купалися сьогодні вони в ополонці.

Фото: instagram.com/vkozlovskiy

Раніше ми писали, що "Воплі Відоплясова" повністю роздяглися і стрибнули в ополонку в новому кліпі.

Всі подробиці в спецтемі Водохреща

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