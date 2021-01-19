Павлік пірнає в крижану воду, а Федишин співає колядки: як українські зірки святкують Водохреще
19 січня відзначається Водохреще Господнє
Водохреще Господнє або Богоявлення щорічно святкується 19 січня. І хоча в православній церкві України впевнені, що пірнаючи в ополонку, гріхи не змити, багато українців все ж дотримуються цієї традиції.
Ми дізналися, хто із зірок шоу-бізнесу сьогодні занурився в холодну воду.
TAYANNA
Співачка TAYANNA в Instastories повідомила, що вже скупалася, але в профілі ще три дні тому виклала архівне фото, де вона в купелі.
Віктор Павлік
Співак Віктор Павлік також встиг пірнути у воду і показав цей момент в Instastories.
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Ірина Федишин
Співачка Ірина Федишин не стала мерзнути, а замість цього зробила кілька красивих фото на тлі засніжених дерев, які запостила в Instagram. До свята вона презентувала збірник колядок.
Павло Зібров
Артист записав відеозвернення, в якому привітав українців з Водохрещем.
Фагот
Лідер гурту ТНМК Фагот раніше опублікував фото, на якому позує оголеним. "До Водохреща готовий", – коротко написав він у пості.
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Музикант також показав, як готується пірнати в ополонку.
Сергій Бабкін
Музикант Сергій Бабкін привітав своїх прихильників зі світлим святом в Instagrаm.
"Бажаю всім зануритися в глибину своїх почуттів і знайти там найпотрібніші і потаємні відповіді", – написав Бабкін.
Віталій Козловський
Співак Віталій Козловський весь процес занурення в Дніпро показав у Instastories. Він поцікавився у своїх фоловерів, чи купалися сьогодні вони в ополонці.
Раніше ми писали, що "Воплі Відоплясова" повністю роздяглися і стрибнули в ополонку в новому кліпі.
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