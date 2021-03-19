Павло Костіцин зізнався, що в шоу "Маска" давалося йому найважче

Павло Костіцин розповів, як проходила підготовка до виступів

Хто він – найголосистіший Мольфар України, глядачі гіпершоу "Маска" дізналися минулої суботи. Під самою містичної маскою проєкту ховався популярний ведучий Павло Костіцин. У відвертому інтерв'ю з журналістами програми "Зірковий шлях" на телеканалі "Україна" артист зізнався, скільки часу проводив в студії, щоб досягти ідеального звучання голосу, і які складнощі відчув, приміряючи видовищний костюм.

Мало хто знав про вокальний талант Павла Костіцина. Але виявилося, що проявляти їх він почав, ще будучи маленьким хлопчиком. Потім юнак співав у складі команд КВК і на театральній сцені. Але розкритися, як справжній вокаліст, зміг саме на сцені шоу "Маска". На початку шоу Павло поставив перед собою завдання – співати не просто добре, а як можна краще.

Мольфар Фото: телеканал "Україна"

"Я навіть музичного продюсера тримав в у шорах. Коли він говорив, що дубль вдалий, а я вважав інакше – завжди просив переспівати. Просто говорив: "Я спати спокійно не можу! Хлопці, давайте заново, ще дубль ", – зізнається Павло Костіцин в програмі" Зірковий шлях ". – Я просто не уявляв, як можна вийти на сцену такого проєкту і погано заспівати ".

Іноді не витримував голос, зривалися нерви і здавалося, що нічого не виходить, але Костіцин продовжував співати. Наполегливі репетиції і заняття з педагогами по вокалу дали свій результат. У кожному ефірі Мольфар вражав зіркових детективів і глядачів, щоразу демонструючи новий стиль виконання, підхід і почуття.

Павло Костіцин в костюмі Мольфара Фото: телеканал "Україна"

Крім того, чоловік до останнього, а точніше до першої примірки і не підозрював, в якому костюмі виступатиме. А коли побачив його в студії Лесі Патоки – отетерів.

"Побачив на манекені цього красеня і зрозумів – це шикарний образ, шикарна історія, яку можна показати. Але, виходить, що доведеться не тільки співати! Для всіх артистів, які брали участь в шоу "Маска", це був неймовірний в професійному сенсі виклик, тому що обличчя закрите – неможливо працювати емоцією. У цей момент серце стукнуло: нічого собі, яка відповідальність! " – поділився першим враженням від костюма Мольфара артист.

Але бажання працювати ставало все більше. Навіть незважаючи на маленькі невдачі. Але Павло зізнається, так і не зміг подолати всі "фішечки", заготовлені художницею по костюмах шоу.

Ведучий Павло Костіцин Фото: телеканал "Україна"

"Леся підготувала мені взуття на 30-сантиметровій підошві, яку замовляли за кордоном. Вона мене дуже обережно запитала: "Павло, а ви коли-небудь ходили в такому взутті? На сцені, в спектаклях? " Я відповів, що не ходив, але, напевно, це можна легко виправити. Як я тоді помилявся! На примірці все було легко. А коли ти виходиш на сцену, потрібно танцювати, взаємодіяти з балетом ... і я кілька разів завалився так, що підбігла величезна кількість людей, запитуючи, чи все зі мною добре ", – розповів Павло Костіцин

Підбори були потрібні для того, щоб заплутати зіркових детективів – якого ж зростання насправді наш Мольфар. Але і без них детективи губилися в своїх здогадах і майже до останнього не могли зрозуміти, хто ховається під загадковою маскою.

Дивіться інтерв'ю Павла Костіцина:

Раніше ми говорили, що в шоу "Маска" з'явиться новий загадковий герой .

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