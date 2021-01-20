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Патрік Шварценеггер блиснув кубиками на пресі, але до Арнольда ще далеко

Сьогодні, 13:31

Молодий актор продемонстрував відмінну фізичну форму

27-річний Патрік Шварценеггер з гордістю йде по стопах свого батька Арнольда Шварценеггера, який нещодавно назвав Трампа "найгіршим президентом". Молодий актор був помічений під час минулого вік-енду на пляжі Мауї на Гаваях, де блиснув рельєфним торсом.

Патріка зняли папараці, коли він виходив з Тихого океану після заняття снорклінгом (вид плавання під водою – ред.). Попри пандемію, актор вирішив провести час на курорті зі своїми друзями та родиною.

Патрік Шварценеггер на Гаваях
Патрік Шварценеггер на Гаваях
Фото: Скріншот из Daily Mail

Звичайно ж, фанати не змогли не порівняти фігуру Патріка Шварценеггера з формами його батька в молодості. Подейкують, що до Арнольда синові ще далеко, але він все одно тримає своє тіло в тонусі та відмінній формі.

Патрік Шварценеггер і Арнольд Шварценеггер в молодості
Патрік Шварценеггер і Арнольд Шварценеггер в молодості
Фото: Скріншот из Daily Mail, twitter.com/VeryOldPics

Раніше повідомлялося, що Арнольд Шварценеггер вперше зіграє в шпигунському серіалі для Netflix.

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Джерело: twitter.com/VeryOldPics
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