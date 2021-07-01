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Пам'ятник принцесі Діані відкриють вже сьогодні: як виглядає місце, де його встановили (фото)

Анна Пономаренко Анна Пономаренко Редакторка
1 липня, 15:16
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Сьогодні, 1 липня, в Затонулому саду Кенсингтонського палацу відбудеться відкриття статуї на честь принцеси Діани. Леді Ді в цей день могло б виповнитися 60 років
/ Фото: Getty Images

Поруч з Кенсінгтонським палацом, в зЗатонулому саду, щосили йде підготовка до відкриття пам'ятника принцесі Діані. Сьогодні Леді Ді, яка трагічно загинула 24 роки тому, могла б святкувати свій ювілей – 60 років.

Її сини – принци Вільям і Гаррі будуть присутні на заході і навіть вимовляти урочисту промову.

Спеціально до цього дня в саду було висаджено понад 4000 квітів, серед яких 200 троянд, 100 незабудок (улюблена квітка Діани), 300 тюльпанів трьох сортів. Також в саду були посаджені 500 квіток лаванди і 100 жоржин, повідомляє People.

У заяві Кенсингтонського палацу говориться, що клумби і газон були облагороджені, щоб "створити більш спокійну обстановку для статуї".

Life Сьогодні зібрали кілька фото Затонулого саду. Пропонуємо подивитися, де встановлена статуя Діани, яка поки що поміщена в ящик, щоб ніхто не побачив її до відкриття.

Пам'ятник принцесі Діані. Затонулий сад, Кенсінгтонський палац. Лондон, Велика Британія.
Пам'ятник принцесі Діані. Затонулий сад, Кенсінгтонський палац. Лондон, Велика Британія. / Фото: Getty Images

Затонулий сад, Кенсінгтонський палац
Затонулий сад, Кенсінгтонський палац / Фото: Getty Images

Затонулий сад, Кенсінгтонський палац
Затонулий сад, Кенсінгтонський палац / Фото: Getty Images

Затонулий сад, Кенсінгтонський палац. Лондон, Велика Британія.
Затонулий сад, Кенсінгтонський палац. Лондон, Велика Британія. / Фото: Getty Images

Затонулий сад, Кенсінгтонський палац. Лондон, Велика Британія.
Затонулий сад, Кенсінгтонський палац. Лондон, Велика Британія. / Фото: Getty Images

Сьогодні до Вільяма і Гаррі приєднаються близькі члени родини Діани, члени комітету з статуї, творець статуї Ян Ранк-Бродлі і дизайнер затонулого саду Піп Моррісон.

Спроектований Моррісоном простір був модернізований командою з п'яти садівників на чолі з Гремом Ділламором, заступником голови Департаменту садів і маєтків Історичного королівського палацу.

Раніше ми поділилися незвичайними фактами з життя принцеси Діани – чи знали ви, що Леді Ді намагалася покінчити життя самогубством кілька разів?

Дивіться відео про те, як принцеса Діана намагалася покінчити скоїти суїцид:

Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Редакторка

Аня стежить за актуальними подіями в світі шоу-бізнесу, а також проводить ексклюзивні інтерв'ю з зірками. Має 3-річний досвід роботи в ЗМІ. Раніше працювала кореспондентом прес-служби Нового каналу. Закінчила Інститут міжнародних відносин НАУ. За фахом - аналітик консолідованої інформації, перекладач. Веде особистий блог про закулісся журналістики.

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