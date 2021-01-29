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Памела Андерсон забрала свого чоловіка від сім'ї

Сьогодні, 14:24

Колишня дівчина нового чоловіка Памели звинуватила його у зраді

Днями стало відомо, що Памела Андерсон вийшла заміж в п'ятий раз . Обранцем актриси став її охоронець Ден Хейхерст. Але тепер замість привітань Памела чує звинувачення. Колишня дівчина Дена заявила, що Андерсон забрала її хлопця. Про це пише New York Post.

Колишня дівчина Кері звинуватила Хейхерста в зраді з Андерсон після п'яти років стосунків, під час яких вона доглядала за двома дітьми коханого.

"Сумно, що люди радіють за них, в той час як вся ця історія почалася з обману, заперечень і руйнування життів всіх причетних", – сказала Кері.

Памела Андерсон вийшла заміж за охоронця
Памела Андерсон вийшла заміж за охоронця
Фото: Скріншот из Daily Mail

Кері познайомилася з Деном через сайт знайомств. Їхні стосунки розвивалися стрімко і вони швидко з'їхалися.

За словами дівчини, Ден став зустрічатися з Андерсон через півроку після того, як почав працювати на актрису. Також Кері розповіла, що про весілля з Памелою Андерсон він нікому не говорив. Його мама дізналася про майбутню подію за день до церемонії.

Раніше Памела Андерсон пішла із соцмереж.

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