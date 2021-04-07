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Падчерка Потапа розповіла, чому пішла з сімейного бізнесу

Сьогодні, 10:05

Наталя звільнилася з MOZGI Entertainment

Наталія, дочка бізнесвумен Ірини Горової, колишньої дружини Потапа, який недавно показав себе в молодості, в програмі "Зірковий шлях" на телеканалі "Україна", розповіла, як їй працювалося на маму.

Ірина Горова народила Наталю у 19 років від відомого на той час музиканта ЮГО. Коли Наталка була маленька, її батьки розлучилися. А згодом мама вийшла заміж за друга вже колишнього чоловіка – Потапа та народила йому сина Андрія. Наталя дуже зраділа появі братика. Але після 15 років спільного життя Ірина Горова розлучилася з Потапом. У Наталі з мамою дружні стосунки. Для дівчини матуся – еталон краси та розуму. Вона, як і мама, навчалася на економіста. І паралельно розпочала свою кар’єру з "MOZGI bar", де понад рік була офіціанткою.

Ірина Горова з донькою Наталією
Ірина Горова з донькою Наталією
Фото: instagram.com/gorovaya_irina

"Спочатку я пам’ятаю колектив мене дуже так би мовити погано сприйняв, оскільки вони всі між собою пліткували: "О Боже, а що вона зробила, що її відправили офіціантом працювати. О Боже, це ж зараз почнеться, вона не буде працювати, вона буде ходити така-сяка". У мене не було ніяких привілей через маму. Мама сказала: "Щоб вона працювала, як усі, щоб її штрафували і все", – говорить Наталя Горова і додає, що декілька разів її штрафували, – Якщо ти щось забув або гість був невдоволений, або ти не вивчив якусь позицію нову, запізнення, то були догана і штраф. Були такі випадки, коли людина просто йшла не заплативши. І ти потім зі свого карману повинен заплатити за рахунок".

Потап, Наталя, Андрій (син Ірини і Потапа), Ірина Горова
Потап, Наталя, Андрій (син Ірини і Потапа), Ірина Горова
Фото: instagram.com/gorovaya_irina

А потім Наташа стала менеджером в Mozgi Entertainment. Далі – піарницею Мішель Андраде.

А потім Наталка стала менеджером в Mozgi Entertainment. Далі – піарницею Мішель Андраде.

"Пам’ятаю, що я дуже нервувала. Думаю: Боже, вона ж артист, як я буду з нею працювати, що мені робити, я ж не вмію. Форс-мажори були. Наприклад, я пам’ятаю, що ми повинні кудись йти, а я забула повністю про стиль, про грим артиста. І я якось викручувалася, швидко з усіма домовлялася", – говорить Наталя Горова.

А нещодавно Наталя шокувала усіх звісткою, що звільняється з компанії.

"Я просто хочу самій собі довести, що я можу і без мами працювати. Звичайно в шоу-бізнесі всі знали, хто я, хто мої батьки. І хочеш, не хочеш, але до тебе було інше ставлення. У нас був телеграм чат, де всі працівники, і я написала прощання, що буду сумувати, дякую за роботу. І мама написала: "Мені дуже важко це читати. Але я знаю, що ти зможеш себе показати", – розповіла дівчина.

Ірина Горова з дітьми
Ірина Горова з дітьми
Фото: instagram.com/gorovaya_irina

Зараз Наталка почала займатися піаром та івентами в айті-компанії.

"Новий колектив сприйняв дуже добре. Я працюю із дівчатами, і вони дуже мене підтримують. Мені все розповідають, пояснюють. Компанія і команда дуже класні", – поділилася Наталя на каналі "Україна".

Дивіться повне інтерв'ю Наталії для "Зіркового шляху":

Нагадаємо, ЗМІ розкрили вартість двоповерхового особняка Насті Каменських і Потапа.

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