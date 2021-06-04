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Батько Бена Аффлека відповів на питання, чи разом його син з Дженніфер Лопес

Сьогодні, 18:47

Після розставання з Алексом Родрігесом почали ходити чутки про возз'єднання Джей Ло з Беном Аффлеком

Батько Бена Аффлека прокоментував стосунки сина з Дженніфер Лопес
Батько Бена Аффлека прокоментував стосунки сина з Дженніфер Лопес
Фото: Getty Images, Pinterest

У ЗМІ активно обговорюють, що Дженніфер Лопес і Бен Аффлек через 17 років знову разом . Пару не раз помічали в компанії один одного. Голлівудські зірки не коментують свою стосунки. А ось батько Бена Аффлека Тімоті вирішив порушити мовчання.

Як зазначив батько актора, через ситуацію з COVID-19 він став рідше спілкуватися з сином, але йому нічого не відомо про возз'єднання пари. За словами Тімоті, він вважав за краще, щоб в ЗМІ обговорювали благодійну діяльність сина, а не його романи.

Фото: Getty Images

"Я хотів би, щоб люди зосередилися на тій гарній роботі, яку виконує мій син в Конго, – на жінках, яким він там допомагає. ЗМІ повинні писати про такі важливі речі, а не цю нісенітницю (про стосунки з Лопес – прим.ред ) "- розповів Тімоті Аффлек виданню The Sun.

Спростував батько Аффлека і чутки про те, що Бен всі ці роки сумував за Дженніфер.

"Я ніколи не чув про цю нісенітницю", – відповів батько актора.

Нагадаємо, Дженніфер Лопес і Бен Аффлек були заручені 17 років тому, проте розірвали заручини і розлучилися. Раніше в травні стало відомо, що артисти провели разом відпустку на гірськолижному курорті в Монтані. У квітні Лопес розірвала заручини з бейсболістом Алексом Родрігесом . У січні Аффлек розлучився з коханою актрисою Анною де Армас. Поки пара не підтвердила свої стосунки, але інсайдери запевняють, що офіційна новина про возз'єднання – це всього лише питання часу.

Бен Аффлек і Дженніфер Лопес на прем'єрі серіалу "Шибайголова" 2003 року
Бен Аффлек і Дженніфер Лопес на прем'єрі серіалу "Шибайголова" 2003 року
Фото: Getty Images

"Поки вони просто пливуть за течією і будують плани, щоб бачитися якомога частіше. Їм ще потрібно дещо обговорити, перш ніж вони оголосять про роман публічно. Цілком очевидно, що вони знову дуже сильно закохалися один в одного, але вони не хочуть знову опинитися під тиском ", – пише Daily Mail з посиланням на інсайдерів.

Хто із зірок зберігає подарунки колишніх – дивіться у сюжеті:

Раніше ми розповідали, як як виглядали Дженніфер Лопес і Бен Аффлек тоді і зараз – фото через 17 років.

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