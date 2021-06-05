Остапчук зворушливо привітав дочку з 8-річчям: Ти свято, яке кожен день зі мною (фото)

Ведучий опублікував в Instagram серію архівних фото, на яких він позує разом з донькою Емілією

Ведучий шоу "Маска" на телеканалі "Україна" і шоумен Володимир Остапчук, дружина якого розповіла, скільки витрачає на себе в місяць, відзначає день народження своєї дочки Емілії. Дівчинці сьогодні виповнюється вісім років.

На своїй сторінці в Instagram Володимир Остапчук опублікував серію зворушливих кадрів з дочкою.

"Вісім років тому народилася моя принцеса. Ти свято, яке кожен день зі мною. Ти моя суперстар. Люблю тебе назавжди. Твої мрії обов'язково збудуться", – написав на фотографіях Остапчук.

Володимир Остапчук зворушливо привітав дочку з днем народження Фото: instagram.com/vova_ostapchuk

Вона також опублікував кумедні фото з Емілією. На одному зі знімків дівчинка позує біля басейну в костюмі русалки, на іншому кадрі вона відображена на зйомках одного з телешоу.

Емілія Остапчук Фото: instagram.com/vova_ostapchuk

Крім Емілії у Володимира також є син Еван. Обидві дитини Остапчука народилися в шлюбі з його ексдружиною Оленою Войченко. Пара була разом з 2007 по 2020 рік.

Минулого року Володимир Остапчук одружився з нотарыусом Христиною Горняк. Раніше Христина поділилася радісною новиною: вони з коханим купують нерухомість під Києвом. У будинку буде місце не тільки для майбутніх дітей пари, а й для сина і дочки Володимира. І так, молодята найближчим часом планують спільних дітей!

"Якби можна було назвати цю дату, я б обов'язково назвала. Але ми, як родина молода, не напружуючись йдемо до мети", – поділилася Христина.

А ось, що Володимир раніше говорив про майбутніх спільних дітей з Христиною:

"Це нормальна історія, коли молода сім'я хоче поповнення. Звичайно я хочу, щоб у нас з Христиною з'явилися маленькі Остапчуки", – зазначив Володимир Остапчук в ефірі телеканалу "Україна".

Раніше Володимир Остапчук дав відверте інтерв'ю "Зірковому шляху" на телеканалі "Україна":

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися