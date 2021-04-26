Оскар-2021: найкращий фільм – "Земля кочівників"
Цього року за перемогу в номінації "Кращий фільм" боролися вісім кінострічок
Пройшла 93-тя церемонія вручення кінопремії "Оскар" – Life Сьогодні вели текстову онлайн-трансляцію. Захід проходив в основному в Лос-Анджелесі, на зв'язку були Лондон і Париж. Там знаходилися актори, які не змогли прилетіти в США через пандемію COVID-19.
Переможцею в номінації кращий фільм стала кінострічка "Земля кочівників".
За сюжетом, в місті Емпайр (Empire, в перекладі з англ. – імперія), де живе головна героїня, вдова по імені Ферн, закривається велике підприємство. Воно забезпечувало всіх жителів роботою, отже тепер місто фактично перестає існувати. Ферн продає своє майно, вантажить залишки своїх речей в фургончик і відправляється на пошук сезонних робіт. Під час подорожі Заходом США Ферн знайомиться з іншими вимушеними переселенцями, які називають себе "кочівники".
У категорії "Кращий фільм" були представлені вісім номінантів:
- "Батько"
- "Іуда і Чорний Месія"
- "Манк"
- "Мінар"
- "Земля кочівників"
- "Дівчина, що подає надії"
- "Звук металу"
- "Суд над чиказької сімкою"
Нагадаємо, ведучими премії стали багато зірок Голлівуду, серед яких: Бред Пітт, Харрісон Форд, Зенден, Холлі Беррі і багато інших. Одним з продюсерів церемонії цього року виступив режисер Стівен Содерберг, який зняв у 2011 році доленосний фільм про пандемію "Зараження".
Раніше ми показали вбрання зірок на червоній доріжці.
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