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Оскар-2021: найкращий фільм – "Земля кочівників"

Сьогодні, 06:06

Цього року за перемогу в номінації "Кращий фільм" боролися вісім кінострічок

Пройшла 93-тя церемонія вручення кінопремії "Оскар" Life Сьогодні вели текстову онлайн-трансляцію. Захід проходив в основному в Лос-Анджелесі, на зв'язку були Лондон і Париж. Там знаходилися актори, які не змогли прилетіти в США через пандемію COVID-19.

Переможцею в номінації кращий фільм стала кінострічка "Земля кочівників".

Кадри фільму "Земля кочевників"
Кадри фільму "Земля кочевників"
Фото: Скриншот из видео

Про що фільм

За сюжетом, в місті Емпайр (Empire, в перекладі з англ. – імперія), де живе головна героїня, вдова по імені Ферн, закривається велике підприємство. Воно забезпечувало всіх жителів роботою, отже тепер місто фактично перестає існувати. Ферн продає своє майно, вантажить залишки своїх речей в фургончик і відправляється на пошук сезонних робіт. Під час подорожі Заходом США Ферн знайомиться з іншими вимушеними переселенцями, які називають себе "кочівники".

У категорії "Кращий фільм" були представлені вісім номінантів:

  • "Батько"
  • "Іуда і Чорний Месія"
  • "Манк"
  • "Мінар"
  • "Земля кочівників"
  • "Дівчина, що подає надії"
  • "Звук металу"
  • "Суд над чиказької сімкою"

Нагадаємо, ведучими премії стали багато зірок Голлівуду, серед яких: Бред Пітт, Харрісон Форд, Зенден, Холлі Беррі і багато інших. Одним з продюсерів церемонії цього року виступив режисер Стівен Содерберг, який зняв у 2011 році доленосний фільм про пандемію "Зараження".

Раніше ми показали вбрання зірок на червоній доріжці.

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