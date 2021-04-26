Оскар-2021: названо кращий анімаційний фільм

Переможцем в номінації став мультфільм, якому всі і пророкували перемогу

На 93-й церемонії нагородження премією "Оскар" оголосили переможця в номінації "Кращий анімаційний фільм". І, як і передбачалося, статуетку отримали творці мультфільму "Душа".

"Душа" Фото: themoviedb.org

Про що мультфільм

Викладач музики в середній школі Джо Гарднер несподівано опиняється в світі, де зароджуються людські натхнення, захоплення, мрії та інтереси, і там він знайомиться з юною душею на ім'я 22.

Які ще анімаційні фільми були в номінації:

"Вперед"

"Легенда про вовків"

"Подорож на Місяць"

"Баранчик Шон: Фермагеддон"

Нагадаємо, більша частина церемонії "Оскар" проходить в Лос-Анджелесі на станції United Station залізничного вокзалу міста. Крім цього, захід проходить частково в Лондоні і Парижі, звідки гості церемонії не змогли прилетіти до США через пандемію COVID-19.

Ведучими премії стали багато зірок Голлівуду, серед яких: Бред Пітт, Харрісон Форд, Зендая, Голлі Беррі і багато інших.

Раніше ми повідомляли, хто переміг в номінації "Кращий іноземний фільм".

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися