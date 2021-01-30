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"Відчуття неможливо описати": Санта Дімопулос поборола свій страх висоти, стрибнувши з парашутом- фото

Сьогодні, 09:55

Санта стрибнула з 4000-метрової висоти

Переможниця "Танців з зірками" Санта Дімопулос, яка нещодавно заявила про намір схуднути, вирішила на відпочинку в Дубаї побороти свій страх висоти. Мама двох дітей стрибнула з парашутом. Емоціями і фото Дімопулос поділилася у себе в Instagram .

Санта зізналася, що викреслила ще один пункт зі свого списку, що б вона хотіла спробувати в житті. Екссолістка "ВІА Гри" стрибнула з парашутом з 4000-метрової висоти.

"Ці відчуття неможливо описати! Одне з найбільш неймовірних, фантастичних і божевільних пригод в моєму житті! Стрибок з парашутом з 4000 метрів над красою Дубая", – поділилася емоціями Санта.

Санта Дімопулос
Санта Дімопулос
Фото: instagram.com/santadimopulos

Санта Дімопулос
Санта Дімопулос
Фото: instagram.com/santadimopulos

Санта Дімопулос
Санта Дімопулос
Фото: instagram.com/santadimopulos

Санта Дімопулос
Санта Дімопулос
Фото: instagram.com/santadimopulos

Санта Дімопулос
Санта Дімопулос
Фото: instagram.com/santadimopulos

Своїм підписникам мама двох дітей порадила не боятися кидати виклик своїм страхам

"Ідіть туди, де вам страшно, і звільняйте себе від пут, щоб пізнавати світ і бути щасливими і вільними", – написала Санта.

Раніше ми розповідали, що Санта Дімопулос прокоментувала скандал Андрія Джеджули і його вагітної дружини.

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