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Організатори Євробачення-2021 показали все, що не увійшло в фінал (відео)

Сьогодні, 20:16

У роликах також можна побачити підготовку до виступів всіх учасників і кумедні моменти

Кадри з "Євробачення-2021"
Кадри з "Євробачення-2021"
Фото: YouTube

Організатори 65-го "Євробачення", яке 18, 20 і 22 травня пройшло в Роттердамі, показали резервні виступу учасників конкурсу. Два відео були опубліковані в офіційному Youtube-каналі "Євробачення".

"На знак поваги до важкої роботи, яку кожна країна-учасниця вклала у створення резервної копії виступу" Live-on-Tape" (якби вони не дісталися Роттердаму), ми створили два спеціальних шоу за участю цих виступів", – йдеться в описі до цих двох роликів.

Учасники дійсно записали свої виступи віддалено, на випадок, якщо через пандемію вони не змогли би бути присутні у Роттердамі. У першому відео також показали номера півфіналістів, які не пройшли в гранд-фінал.

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У другій частині записані виступи фіналістів, серед яких українці Go_A (під номером 18) і переможці цього року – італійці Måneskin (під номером 23).

Раніше повідомлялося, що пісня Go_A зайняла перший рядок у рейтингу світових трендів Spotify і обігнала переможців "Євробачення".

Всі подробиці в спецтемі Eurovision: Rotterdam 2021

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