Опра Вінфрі зізналася, що була в шоці від інтерв'ю з Меган і Гаррі

Ведуча не очікувала, що Маркл буде настільки відвертою і розповість взагалі все

7 березня в ефірі американського телеканалу CBS показали перше велике інтерв'ю Меган Маркл і принца Гаррі. Ведучій Опрі Вінфрі вони розповіли набагато більше, ніж хтось міг очікувати.

Нещодавно Опра заявила, що одкровення Меган стали для неї шоком і що вона була здивована її відвертістю, коли та розповідала про королівську сім'ю.

"Я була здивована. Типу "Що? Ти збираєшся розповісти все? Збираєшся йти до кінця?", – передає слова Вінфрі Entertainment Weekly.

Опра Вінфрі Фото: Getty Images

В ході інтерв'ю Меган і Гаррі висловили стурбованість стосовно расистських настроїв в королівській родині, зокрема, стосовно їхнього сина Арчі і кольору його шкіри. Маркл також поділилася, що вона відчувала себе схильною до суїциду, коли жила в Великій Британії, і не отримувала необхідної підтримки від сім'ї.

Меган Маркл і принц Гаррі Фото: Instagram

Опра Вінфрі додала, що "поняття не мала, що інтерв'ю буде настільки впливовим", і що його будуть обговорювати донині. Нам здається, що ведуча лукавить.

Ось найголовніше з того самого інтерв'ю принца Гаррі і Меган Маркл.

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися