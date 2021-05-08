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Операційна замість спортзалу, або На що йдуть знаменитості заради ідеальних себе

Сьогодні, 18:56

Хтось збільшує груди, хтось змінює форму носа, а хтось отримує кубики пресу

Послугами пластичного хірурга користуються багато медійних особистостей. Але не всі говорять про це відкрито. Ірина Білик, наприклад, зізналася тільки нещодавно.

Що готові в собі міняти блогери за допомогою операцій – розповідаємо далі в матеріалі.

Груди Софії Стужук обговорювали кілька тижнів поспіль. Популярна блогерка наприкінці березня зважилася на операцію, про що розповіла в своєму Instagram-блозі.

Багато з підписників зацькували Софію нібито за неприродний вигляд, та ще й згадали, як вона раніше виступала за прийняття себе такою, як є. Втім, незважаючи на всі хейтерскі коментарі, Софія досить чітко пояснила своє рішення в прямому ефірі.

"Я пожила зі своїми грудьми і зрозуміла, що мені не комфортно. Мені не зручно в сексі з новим партнером. Мені не комфортно завжди підбирати собі одяг спеціальний, топи в зал. Десь зайвий раз нахилюся – витекло. Це не комфортно фізично", – говорить Стужук.

Софія Стужук
Софія Стужук
Фото: instagram.com/sofia_stuzhuk/

Жінка з найбільшими вилицями Анастасія Покрещук, відома в мережі як Just Queen, зробила чергову пластичну операцію – прибрала жир і імплантувала жадані усіма дівчатами шість кубиків на пресі.

Так, щоб мати ідеальний прес, можна не ходити рік в спортзал, а один раз... лягти під ніж хірурга!

, (@_Just__queen_)

"Операція називається "6 pack". Ще зробила ліпосакцію і ліпофіллінг", – розповіла Анастасія своїм підписникам.

Раніше вона зізналася, що дуже не любить набирати вагу і дуже через це страждає. Вона боролася із зайвими кілограмами традиційно – в спортзалі, але на довго її не вистачило. Тому Анастасія віддала майже 5000 євро лікарю і отримала струнку фігуру практично не напружуючись.

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Ніс змінила дружина актора Дмитра Ступки Поліна Логунова. На початку цього року вона злякала всіх підписників, показавши в своїх сторіс лице з синцями. Виявилося, що вона всього лише зробила ринопластику.

Фото: instagram.com/polinalogunova

Процес реабілітації був досить тривалим, тому через місяць після операції вона ще ходила зі спеціальною накладкою на носі.

Правда, не всі сприйняли такі зміни. "Ви були особистістю, мали пізнаване обличчя, а тепер ви одна з багатьох", – написали фоловери Логунової у неї в Instagram.

А ось 20-річна блогерка і співачка Дар'я Зотєєва, або як вона сама себе називає Інстасамка, збільшила груди.

"Підійшла до лікаря і сказала: "Щоб цицьки у мене були розміром, як попа. Щоб все було пропорційно", – ділилася в соцмережі Даша.

Інстасамка
Інстасамка
Фото: instagram.com/instasamka

Дівчина не приховує, три дні після операції вона плакала від болю, яка виникала від найменшого руху. Але потім стало легше. Настільки, що Зотєєва не соромиться весь час демонструвати своє нове декоративне надбанням підписникам.

І на цьому зупинятися не збирається – каже, хоче ще збільшити сідниці і тоді точно все. Але ми якось сумніваємося.

Про ліпосакцію, яку нібито зробив колишній хлопець Ольги Бузової Давид Манукян, заговорили наприкінці лютого. Чоловік тоді зник з Instagram і був помічений в одній з клінік. Тоді і з'явилися чутки, що він прибрав зайвий жир з підборіддя, живота і спини.

Фото: instagram.com/dava_m

Сам блогер офіційно цю інформацію не підтверджує. Лише кілька разів він виходив у сторіс, де був з перемотаною головою, що може підтверджувати версію про ліпосакцію підборіддя. Дава же заявив, що йому зробили рядову операцію, яку він давно планував.

Раніше ми писали, що внучка Ющенка прокоментувала чутки про пластичну операцію.

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