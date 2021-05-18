Онлайн-трансляція першого півфіналу Євробачення-2021
Україна сьогодні виступає під номером 15
Сьогодні о 22:00 за Києвом почнеться перший півфінал пісенного конкурсу "Євробачення-2021". Подивитися його можна буде в ефірах українських телеканалів СТБ і UA:Перший, а також онлайн.
Представники України – група Go_A виступатимуть у першому півфіналі з піснею SHUM під номером 15. Колектив увійшов в ТОП-3 ймовірних фіналістів "Євробачення" за прогнозами букмекерів.
Дивитися онлайн-трансляцію першого півфіналу "Євробачення-2021":
Порядок виступів конкурсантів "Євробачення-2021" в першому півфіналі 18 травня:
- Литва
- Словенія
- Росія
- Швеція
- Австралія
- Північна Македонія
- Ірландія
- Кіпр
- Норвегія
- Хорватія
- Бельгія
- Ізраїль
- Румунія
- Азербайджан
- Україна
- Мальта
Всі подробиці в спецтемі Eurovision: Rotterdam 2021
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