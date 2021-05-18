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Онлайн-трансляція першого півфіналу Євробачення-2021

Сьогодні, 20:58

Україна сьогодні виступає під номером 15

"Євробачення-2021" - концертний зал "Ахой"
"Євробачення-2021" - концертний зал "Ахой"
Фото: instagram.com/Eurovision

Сьогодні о 22:00 за Києвом почнеться перший півфінал пісенного конкурсу "Євробачення-2021". Подивитися його можна буде в ефірах українських телеканалів СТБ і UA:Перший, а також онлайн.

Представники України – група Go_A виступатимуть у першому півфіналі з піснею SHUM під номером 15. Колектив увійшов в ТОП-3 ймовірних фіналістів "Євробачення" за прогнозами букмекерів.

Дивитися онлайн-трансляцію першого півфіналу "Євробачення-2021":

Порядок виступів конкурсантів "Євробачення-2021" в першому півфіналі 18 травня:

  1. Литва
  2. Словенія
  3. Росія
  4. Швеція
  5. Австралія
  6. Північна Македонія
  7. Ірландія
  8. Кіпр
  9. Норвегія
  10. Хорватія
  11. Бельгія
  12. Ізраїль
  13. Румунія
  14. Азербайджан
  15. Україна
  16. Мальта

Всі подробиці в спецтемі Eurovision: Rotterdam 2021

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