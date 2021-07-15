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Онкохвора Заворотнюк переписала особняк, в якому живе з чоловіком, на свою матір

Анна Пономаренко Анна Пономаренко Редакторка
15 липня, 06:30
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Відома актриса в зв'язку з тривалим лікуванням недуги втратила бізнес. Вона вирішила переписати будинок, в якому проживають її діти і чоловік, на свою матір Валентину, щоб його не відібрали за борги
Анастасія Заворотнюк переписала будинок на маму
Анастасія Заворотнюк переписала будинок на маму / Фото: instagram.com/a_zavorotnyuk

Анастасія Заворотнюк, у якої через хіміотерапію почалися проблеми з внутрішніми органами, вирішила переписати свій особняк у Крекшино на свою матір Валентину. Про це сайту kp.ru розповів pежіссер Анатолій Демідов.

Я точно знаю, що свій заміський будинок у Крекшино Анастасія офіційно переписала на свою маму. Право власності перейшло матері. Можливо, так Анастасія вирішила подбати про майбутнє мами на випадок непередбачених обставин... А, можливо, це був спосіб захистити майно, щоб його не арештовували за борги пристави. По суті, через хворобу Заворотнюк втратила всі свої фірми, було не до роботи, – розповів Демідов.

Зараз Анастасія імовірно проживає в цьому особняку зі своїм чоловіком Петром Чернишовим, їхньою маленькою дочкою Мілою і сином Майклом. Старша дочка артистки, Анна, переїхала у власну квартиру в Москві.

Анастасія Заворотнюк з мамою, дітьми та чоловіком
Анастасія Заворотнюк з мамою, дітьми та чоловіком / Фото: instagram.com/a_zavorotnyuk

Уже кілька років зірка "Моєї прекрасної няні" бореться з онкологічним захворюванням. Про стан артистки розповідають її знайомі, колеги і очевидці, сім'я актриси її здоров'я не коментує.

Раніше ми розповідали, що у дочки Заворотнюк через хворобу мами почалися проблеми зі здоров'ям.

Дочки Анастасії Заворотнюк була нобхідна допомога психолога – подробиці в сюжеті:

Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Редакторка

Аня стежить за актуальними подіями в світі шоу-бізнесу, а також проводить ексклюзивні інтерв'ю з зірками. Має 3-річний досвід роботи в ЗМІ. Раніше працювала кореспондентом прес-служби Нового каналу. Закінчила Інститут міжнародних відносин НАУ. За фахом - аналітик консолідованої інформації, перекладач. Веде особистий блог про закулісся журналістики.

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