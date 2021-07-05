Він неадекватний: дружина Андрія Джеджули хоче поїхати від нього разом із дитиною

На початку цього року Юлія Леус і Андрій Джеджула стали батьками. Але ще до народження дочки між подружжям виник скандал

Юлія Леус і Андрій Джеджула / Фото: instagram.com/yla__yla

Юлія Леус заразилася коронавірусом і складно переносить хворобу. Доглядати за дитиною їй допомагає чоловік Андрій Джеджула, який постить в Instastories фото і відео з донькою Аделіною.

Дбайливий тато годує дитину і змінює їй памперси, але дружина не дуже добре відгукується про нього.

Андрій Джеджула проводить час із маленькою донькою

Фото: instagram.com/stories/djedjula

У сторіс Юлія Леус назвала Джеджулу "неадекватним" і зізналася, що дуже чекає на своє одужання, щоб поїхати в іншу квартиру.

"Я дуже погано себе почуваю, але я звичайно прокоментую це чудовисько, яке виставляє у себе сторіс як він годує дитину, тепер він виставляє як він памперси загортає в трикутник... Це просто хвора людина, він неадекватний, у нього з головою не все в порядку. Я вже просто рахую дні, коли я вилікуюсь і заберу звідси дитину", – сказала дружина Андрія Джеджули у себе в сторіс.

Юлія Леус не хоче залишати дочку з Андрієм Джеджулою

Фото: instagram.com/stories/yla__yla

Леус зазначила, що не хоче, щоб її дочка "росла з таким батьком". За словами Юлі, їй важко одночасно лікуватися і дивитися за дитиною, тому що їй страшно залишати Аделіну "з цією неадекватною людиною".

Андрій Джеджула і Юлія Леус разом із дітьми проживають в одній квартирі, незважаючи на сварки та скандали. Нагадаємо, що в кінці грудня минулого року дружина шоумена потрапила в лікарню з загрозою викидня, крім того, Юлія загрожувала Андрію розлученням.

Як зірки переживають розлучення, дивіться в сюжеті:

Нагадаємо, що раніше Санта Дімопулос різко висловилася про свого колишнього чоловіка Андрія Джеджулу.