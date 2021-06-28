Олю Полякову в гарячих позах присоромили за фотошоп

Оля Полякова, яка нещодавно показала своє фото в дитинстві, спантеличила фоловерів. Вона поділилася з ними новими фотографіями, але увагу багатьох привернула не гаряча фігура зірки, а фон, що поплив.
А ми ділимося з вами календарем літніх лайфхаків, який допоможе класно провести це літо.
На знімках, опублікованих в Instagram-профілі Полякової, вона позує лежачи і на четвереньках на зеленій траві. Виконавиця одягнена в червоний купальник.
Щоб подивитися всі фото, свайпайте ліворуч:
Відверті кадри безумовно привернули увагу користувачів мережі, які в коментарях написали багато компліментів Олі Поляковій. Але знайшлися й ті, хто звинуватив її в тому, що вона нібито прибрала свій живіт у фоторедакторі.
- "Ну просто тигриця"
- "Афродіта прям!"
- "У вас газон поплив"
- "Фотошоп, видно як живіт підтягували, що аж поле попливло"
Одному з підписників Оля Полякова відповіла: "Ну так, у мене ж пузо зазвичай".
Раніше Полякова розповіла, що майже всі її фото в купальниках робить її старша дочка Маша. А показувати своє тіло Олю навчила її мама.
"Моя мама завжди казала: "Краса жіноча – це капітал. І красу жіночу потрібно щоб бачили люди ", – зізналася Королева ночі.
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