Олю Полякову в гарячих позах присоромили за фотошоп

Співачка Оля Полякова опублікувала відверті кадри, зроблені на газоні. Підписники зірки розгледіли в її знімках "фотошоп"

Олю Полякову розкритикували за підроблені фото / Фото: instagram.com/polyakovamusic

Оля Полякова, яка нещодавно показала своє фото в дитинстві, спантеличила фоловерів. Вона поділилася з ними новими фотографіями, але увагу багатьох привернула не гаряча фігура зірки, а фон, що поплив.

А ми ділимося з вами календарем літніх лайфхаків, який допоможе класно провести це літо.

На знімках, опублікованих в Instagram-профілі Полякової, вона позує лежачи і на четвереньках на зеленій траві. Виконавиця одягнена в червоний купальник.

Щоб подивитися всі фото, свайпайте ліворуч:

Відверті кадри безумовно привернули увагу користувачів мережі, які в коментарях написали багато компліментів Олі Поляковій. Але знайшлися й ті, хто звинуватив її в тому, що вона нібито прибрала свій живіт у фоторедакторі.

"Ну просто тигриця"

"Афродіта прям!"

"У вас газон поплив"

"Фотошоп, видно як живіт підтягували, що аж поле попливло"

Скріншот: instagram.com/polyakovamusic

Скріншот: instagram.com/polyakovamusic

Скріншот: instagram.com/polyakovamusic

Одному з підписників Оля Полякова відповіла: "Ну так, у мене ж пузо зазвичай".

Раніше Полякова розповіла, що майже всі її фото в купальниках робить її старша дочка Маша. А показувати своє тіло Олю навчила її мама.

"Моя мама завжди казала: "Краса жіноча – це капітал. І красу жіночу потрібно щоб бачили люди ", – зізналася Королева ночі.

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