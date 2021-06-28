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Олю Полякову в гарячих позах присоромили за фотошоп

Інна Петрова Інна Петрова Редакторка
28 червня, 07:00
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Співачка Оля Полякова опублікувала відверті кадри, зроблені на газоні. Підписники зірки розгледіли в її знімках "фотошоп"
Олю Полякову розкритикували за підроблені фото
Олю Полякову розкритикували за підроблені фото / Фото: instagram.com/polyakovamusic

Оля Полякова, яка нещодавно показала своє фото в дитинстві, спантеличила фоловерів. Вона поділилася з ними новими фотографіями, але увагу багатьох привернула не гаряча фігура зірки, а фон, що поплив.

А ми ділимося з вами календарем літніх лайфхаків, який допоможе класно провести це літо.

На знімках, опублікованих в Instagram-профілі Полякової, вона позує лежачи і на четвереньках на зеленій траві. Виконавиця одягнена в червоний купальник.

Щоб подивитися всі фото, свайпайте ліворуч:

Відверті кадри безумовно привернули увагу користувачів мережі, які в коментарях написали багато компліментів Олі Поляковій. Але знайшлися й ті, хто звинуватив її в тому, що вона нібито прибрала свій живіт у фоторедакторі.

  • "Ну просто тигриця"
  • "Афродіта прям!"
  • "У вас газон поплив"
  • "Фотошоп, видно як живіт підтягували, що аж поле попливло"
Скріншот: instagram.com/polyakovamusic

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Скріншот: instagram.com/polyakovamusic
Скріншот: instagram.com/polyakovamusic

Одному з підписників Оля Полякова відповіла: "Ну так, у мене ж пузо зазвичай".

Раніше Полякова розповіла, що майже всі її фото в купальниках робить її старша дочка Маша. А показувати своє тіло Олю навчила її мама.

"Моя мама завжди казала: "Краса жіноча – це капітал. І красу жіночу потрібно щоб бачили люди ", – зізналася Королева ночі.

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Раніше ми писали, що 48-річна Гайді Клум без бюстгальтера влаштувала фотосесію на пляжі.

Інна Петрова
Інна Петрова Редакторка

Автор текстів про знаменитостей зі світу шоу-бізнесу, а також матеріалів про модні тенденції в сучасній beauty- і fashion-індустрії. Закінчила факультет журналістики МДУ. Має 5-річний досвід роботи в мас-медіа. Писала про кіно і культуру для "ГідМаріуполь", співпрацювала з виданнями Tochka.net, Bigmir.net.

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