Головна Сьогодні
На головну Сьогодні
Ru  |  Ua

Полякова отримувала 15 доларів за виступ – експродюсер зірки про те, як насправді почалася її кар'єра

Сьогодні, 14:50

20 років тому концерт Олі Полякової коштував 100 доларів. З них на руки співачка отримувала лише 15, а все інше йшло на костюми, косметику, а іноді, навіть оплату квартири

Співачка Оля Полякова, яку днями засипали питаннями про ботокс і операції, на початку своєї кар'єри отримувала всього 15 доларів за виступ. Артистка починала свій творчий шлях у 2000 році, а першою її продюсеркою була Ірина Ковальська, в студії якої дядько Полякової робив ремонт. Одного разу він привів свою молоду племінницю, яка дуже хотіла стати співачкою. Так все і почалося.

Продюсер Ірина Ковальська в шоу "Викриття", яке було опубліковано YouTube-каналі KYIV.LIVE, розкрила, як познайомилася з Олею Поляковою і за які гонорари вона працювала, коли ще не була зіркою.

Оля Полякова в молодості
Оля Полякова в молодості
Фото: прес-служба

"Усе почалося з того, що ми познайомилися з людиною, яка робила добре ремонти. Ми якраз переїжджали в нову студію, і нам це було необхідно. Домовилися, що будемо його рекламувати, а він нам зробить ремонт в студії. Бартер був дуже ефективним: і йому, і нам все подобалося. Тому, далі він привів до нас свою племінницю, яка хотіла співати, і попросив зайнятися її просуванням. Це і була Оля", – розповіла Ірина Ковальська.

Сьогодні Оля Полякова одна з найдорожчих артисток України. Але спочатку кар'єри її виступ коштував 100 доларів. При цьому, самій співачці на руки давали лише 15 доларів.

Перший продюсер Олі Полякової
Перший продюсер Олі Полякової
Фото: прес-служба

Продюсерська команда оплачувала Олі Поляковій курси з візажу, купувала костюми та косметику для виступів, а також допомагала з оплатою квартирної ренти.

"Були такі моменти, коли вона ось говорить: "Мені нема чим платити за квартиру". Я діставала з гаманця свої останні, тому що у мене теж сім'я, я не була олігархом", – сказала Ірина Ковальська.

Успіх довго не приходив до співачки, проте вона хвилювалася більше через те, що ніяк не може зустріти своє кохання.

За кілька років її гонорар зріс до 1000 доларів за виступ, з яких вона отримувала 150, а під час одного з корпоративів вона нарешті познайомилася з Вадимом – своїм майбутнім чоловіком.

За словами Ірини Ковальської, вона вклала в Олю Полякову приблизно 150 тисяч доларів, з яких співачка повернула лише 25 тисяч доларів.

Раніше Меладзе відреагував на звинувачення Лорак в харасменті.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися
 Читайте Segodnya.ua у Google News
Ще кілька матеріалів по темі:
Кличко таке і не снилося: божевільні гонорари Ф'юрі і Джошуа на Сході перевищать очікування Тіна Кароль почала знову писати пісні – пояснює, що "закохана як дурепа" Після скандалу з прапором України alyona alyona показала еротичне фото і заговорила про репутацію
концерт гонорар співачка Оля Полякова
Реклама

Новини партнерів

Обнаженная модель заставила поклонников пускать слюни
Обнаженная модель заставила поклонников пускать слюни
Украинская звезда Ани Лорак опозорилась у всех на глазах
Украинская звезда Ани Лорак опозорилась у всех на глазах
СМИ "вынюхали", где живет украинский любимчик
СМИ "вынюхали", где живет украинский любимчик
В сети показали фото 65-летней Долиной без фотошопа
В сети показали фото 65-летней Долиной без фотошопа

Популярні статті

Сьогодні, 13:24Фаново

Чистий четвер: головні прикмети свята

Сьогодні, 11:07Смачно

Як приготувати шампіньйони на багатті: інструкція і 3 рецепти маринадів

Сьогодні, 05:00Психо

Гороскоп на сьогодні 27 квітня для всіх знаків зодіаку: Водолій, не тупи!

Вчора, 18:04Фаново

Чистий четвер-2021: традиції свята

Вчора, 16:02Зірково

До побачення, Голос: MONATIK йде з проекту слідом за Тіною Кароль

Вчора, 15:50Зірково

Потап різко висловився про Голос країни, зачепивши Тіну Кароль — але потім відредагував пост

Вчора, 13:01Смачно

Скумбрія на вогні: найкращий рецепт для пікніка

Вчора, 11:51Смачно

Фарбуємо яйця за допомогою цибулиння: п'ять лайфхаків

Вчора, 11:14Смачно

Як приготувати паску в хлібопічці: 3 рецепти на Великдень

Вчора, 05:26Психо

Гороскоп на сьогодні 26 квітня для всіх знаків зодіаку: Риби, не відмовляйте собі в задоволеннях!

25 квітняЗірково

Чорнобиль позбавляє сну і повертає в жорстоку реальність

25 квітняФаново

Всесвітній день дочки-2021: найніжніші привітання дочкам

25 квітняПсихо

Гороскоп на тиждень 25 квітня – 1 травня: всы знаки зодіаку

25 квітняФаново

Вербна неділя-2021: привітання у віршах і коротких смс

24 квітняФаново

Вербна неділя-2021: що у жодному разі не можна робити

24 квітняЗірково

Фанати в захваті від помолоділої Пугачової в білому: Яка красуня!

Новини партнерів

Свекла по-царски: в сто раз вкуснее шубы
Свекла по-царски: в сто раз вкуснее шубы
Билык показала повзрослевшего, но странного сына с невестой
Билык показала повзрослевшего, но странного сына с невестой
Украинка с 15-м размером восхитила своим видом
Украинка с 15-м размером восхитила своим видом
Люси Робсон – американская гольфистка с потрясающей фигурой
Люси Робсон – американская гольфистка с потрясающей фигурой
ТОП-10 необычных блюд для праздничного стола, - рецепты
ТОП-10 необычных блюд для праздничного стола, - рецепты
Когда больные ковидом наиболее заразны
Когда больные ковидом наиболее заразны
Дорофеева призналась, почему у нее с Дантесом нет детей
Дорофеева призналась, почему у нее с Дантесом нет детей
Удивил поклонников: что произошло с лицом Тарзана
Удивил поклонников: что произошло с лицом Тарзана

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти