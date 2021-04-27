Полякова отримувала 15 доларів за виступ – експродюсер зірки про те, як насправді почалася її кар'єра

20 років тому концерт Олі Полякової коштував 100 доларів. З них на руки співачка отримувала лише 15, а все інше йшло на костюми, косметику, а іноді, навіть оплату квартири

Співачка Оля Полякова, яку днями засипали питаннями про ботокс і операції, на початку своєї кар'єри отримувала всього 15 доларів за виступ. Артистка починала свій творчий шлях у 2000 році, а першою її продюсеркою була Ірина Ковальська, в студії якої дядько Полякової робив ремонт. Одного разу він привів свою молоду племінницю, яка дуже хотіла стати співачкою. Так все і почалося.

Продюсер Ірина Ковальська в шоу "Викриття", яке було опубліковано YouTube-каналі KYIV.LIVE, розкрила, як познайомилася з Олею Поляковою і за які гонорари вона працювала, коли ще не була зіркою.

Оля Полякова в молодості Фото: прес-служба

"Усе почалося з того, що ми познайомилися з людиною, яка робила добре ремонти. Ми якраз переїжджали в нову студію, і нам це було необхідно. Домовилися, що будемо його рекламувати, а він нам зробить ремонт в студії. Бартер був дуже ефективним: і йому, і нам все подобалося. Тому, далі він привів до нас свою племінницю, яка хотіла співати, і попросив зайнятися її просуванням. Це і була Оля", – розповіла Ірина Ковальська.

Сьогодні Оля Полякова одна з найдорожчих артисток України. Але спочатку кар'єри її виступ коштував 100 доларів. При цьому, самій співачці на руки давали лише 15 доларів.

Перший продюсер Олі Полякової Фото: прес-служба

Продюсерська команда оплачувала Олі Поляковій курси з візажу, купувала костюми та косметику для виступів, а також допомагала з оплатою квартирної ренти.

"Були такі моменти, коли вона ось говорить: "Мені нема чим платити за квартиру". Я діставала з гаманця свої останні, тому що у мене теж сім'я, я не була олігархом", – сказала Ірина Ковальська.

Успіх довго не приходив до співачки, проте вона хвилювалася більше через те, що ніяк не може зустріти своє кохання.

За кілька років її гонорар зріс до 1000 доларів за виступ, з яких вона отримувала 150, а під час одного з корпоративів вона нарешті познайомилася з Вадимом – своїм майбутнім чоловіком.

За словами Ірини Ковальської, вона вклала в Олю Полякову приблизно 150 тисяч доларів, з яких співачка повернула лише 25 тисяч доларів.

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