Головна Сьогодні
На головну Сьогодні
Ru  |  Ua

Оля Полякова змінила імідж 15-річної дочки: фото до і після

Сьогодні, 12:06

Полякова пофарбувала волосся доньки

Співачка і детектив шоу "Маска" на телеканалі "Україна" Оля Полякова, яка пожартувала над піснею Аліни Гросу, пофарбувала волосся своєї 15-річної доньки Маші. Результатом артистка поділилася на своїй сторінці в Instagram.

Полякова опублікувала два фото своєї доньки, на яких Маша тепер з новим кольором волосся – рудим. Раніше дівчина була шатенкою.

"Я ще і перукар! Як вам Марусине перетворення?" – підписала знімки Оля.

Дочка Олі Полякової Мария
Дочка Олі Полякової Мария
Фото: facebook/polyakovamusic

Ось, як Маша виглядала до перетворення:

Фото: instagram.com/mashapolyakova

Схоже, що з таким кольором волосся Маша буде ходити недовго, адже, як написала в коментарях її мама – це фарба, що змивається. Про це Оля повідомила, відповідаючи на один з коментарів підписчиці.

Скріншот: Instagram

"Руда бестія", "Красуня", "Дуже круто", "Як їй гарно", – пишуть в коментарях прихильники Полякової.

Нагадаємо, раніше в квартирі Олі Полякової відбулася катастрофа – обвалилася стеля. Інцидент стався в той момент, коли її дочки збиралися в школу.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися
 Читайте Segodnya.ua у Google News
Ще кілька матеріалів по темі:
Безстрашна Оля Полякова в одному купальнику стрибнула у сніг Оля Полякова розповіла про особливий зв'язок із учасником шоу "Маска" "Я така, яка є": Оля Полякова потроллила саму себе в прямому ефірі (відео)
Оля Полякова
Реклама

Новини партнерів

Рулет из куриных окорочков: удивляем начинкой
Рулет из куриных окорочков: удивляем начинкой
Сивохо поведал о страшном диагнозе, из-за которого потерял 50 кг
Сивохо поведал о страшном диагнозе, из-за которого потерял 50 кг
Пышнотелая Эшли Грэм полностью разделась и показала недостатки
Пышнотелая Эшли Грэм полностью разделась и показала недостатки
Звезды, которые имели судимости: топ-7
Звезды, которые имели судимости: топ-7

Популярні статті

Вчора, 19:32Психо

Що подарувати на 8 Березня: оригінальні ідеї для коханих жінок

Вчора, 18:16Зірково

Камалія розповіла, як Захур виховує доньок: Папа погрожує відправити до бомжатскої школи

Вчора, 15:02Психо

Як вибрати чоловіка за знаком зодіаку – хто найкращий?

Вчора, 11:37Смачно

Готуємо правильний рис для домашніх суші та ролів

Вчора, 10:13Зірково

Віктор Павлік зізнався вагітній дружині, що закоханий у відому співачку

Вчора, 06:38Психо

Гороскоп на сьогодні 23 лютого: Овни будуть сповнені ідей, а Раку потрібно розслабитися

22 лютогоЗірково

Оля Полякова пожартувала над Аліною Гросу та отримала від неї відповідь – відео

22 лютогоЗірково

Син госпіталізованого Чапкіса не зміг прилетіти в Україну до батька

22 лютогоСмачно

Пироги та пиріжки з капустою: 3 рецепти начинки

22 лютогоЗірково

Олексій Тригубенко з "Холостячки" про розставання з дівчиною: "Некомфортно бути наодинці із собою"

22 лютогоСмачно

Ваш бісквіт погано спікся? От 5 помилок при випіканні

22 лютогоПсихо

Рейтинг дружин по знаку зодіаку: хто найкраща?

22 лютогоЗірково

Дуже сумний принц Чарльз відвідав хворого 99-річного батька в лікарні: фото

22 лютогоСмачно

Як приготувати смачний хумус: 5 рецептів східної закуски

22 лютогоПсихо

Гороскоп на сьогодні 22 лютого: Близнюкам потрібно видихнути, а Раків чекає спокійний понеділок

22 лютогоЗірково

"Голос країни": в Мережі жорстко критикують Надію Мейхер після виступу "Алібі" на шоу

Новини партнерів

Самые неловкие киноляпы в известных сериалах
Самые неловкие киноляпы в известных сериалах
"Толстая" Королева шокировала видом в бикини
"Толстая" Королева шокировала видом в бикини
Все женщины колдуньи: у кого как развита магия по знаку зодиака
Все женщины колдуньи: у кого как развита магия по знаку зодиака
Простой и быстрый салат из пекинской капусты
Простой и быстрый салат из пекинской капусты
Ученые назвали 3 признака незаметно перенесенного человеком Covid
Ученые назвали 3 признака незаметно перенесенного человеком Covid
Мишина ошарашила неожиданным признанием в карете "скорой помощи"
Мишина ошарашила неожиданным признанием в карете "скорой помощи"
56-летняя Маша Распутина показала фигуру в крохотном бикини
56-летняя Маша Распутина показала фигуру в крохотном бикини
Девушки с обычной внешностью, влюбившие в себя мировых звезд
Девушки с обычной внешностью, влюбившие в себя мировых звезд

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти