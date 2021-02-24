Оля Полякова змінила імідж 15-річної дочки: фото до і після

Полякова пофарбувала волосся доньки

Співачка і детектив шоу "Маска" на телеканалі "Україна" Оля Полякова, яка пожартувала над піснею Аліни Гросу, пофарбувала волосся своєї 15-річної доньки Маші. Результатом артистка поділилася на своїй сторінці в Instagram.

Полякова опублікувала два фото своєї доньки, на яких Маша тепер з новим кольором волосся – рудим. Раніше дівчина була шатенкою.

"Я ще і перукар! Як вам Марусине перетворення?" – підписала знімки Оля.

Дочка Олі Полякової Мария Фото: facebook/polyakovamusic

Ось, як Маша виглядала до перетворення:

Фото: instagram.com/mashapolyakova

Схоже, що з таким кольором волосся Маша буде ходити недовго, адже, як написала в коментарях її мама – це фарба, що змивається. Про це Оля повідомила, відповідаючи на один з коментарів підписчиці.

Скріншот: Instagram

"Руда бестія", "Красуня", "Дуже круто", "Як їй гарно", – пишуть в коментарях прихильники Полякової.

Нагадаємо, раніше в квартирі Олі Полякової відбулася катастрофа – обвалилася стеля. Інцидент стався в той момент, коли її дочки збиралися в школу.

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