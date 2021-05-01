Оля Полякова сама пече паски, а Володимир Остапчук святкує двічі: як зірки готуються до Великодня
Українські артисти щосили готуються до свята, але святкувати всією сім'єю вийде не у всіх
Напередодні Великодня знаменитості традиційно печуть паски, фарбують яйця і збирають великодні кошики. Хто і як вже підготувався до свята – далі в сюжеті "Зіркового шляху".
Тоня Матвієнко та Арсен Мірзоян готуються до Великодня заздалегідь
Зіркове подружжя Тоня Матвієнко та Арсен Мірзоян до Великодня готуються заздалегідь! За словами Тоні, вони дотримуються посту. Тому в день підготовки до Великодня вся родина збирається разом і будинок наповнюється приємними запахами, а холодильник – стравами. В кошик, крім паски, вони кладуть також ковбаску і буженину.
Оля Полякова сама пече паски
Якщо Арсен Мірзоян і Тоня Матвієнко вже зібрали кошик, то співачка Оля Полякова ще працює на кухні. Щорічно вона удосконалює рецепти своїх пасок: кілька хвилин замісу тіста, ще трохи часу на випічку і декор – і фірмові паски від "королеви ночі" готові.
Ольга Сумська поділилася секретом випічки пасок
Спекла вже святкові паски і народна артистка Ольга Сумська. Які вони у неї вийшли – Ольга показала на своїй сторінці в Instagram, зазначивши, що завжди пече паску без дріжджів.
"Тісто дуже легке в приготуванні. Тим більше, що я завжди трохи побоювалася дріжджового тіста, у нас в родині з ним більше піклується Віталій Борисюк. І молодець! Я не конкурую", – каже артистка.
У родині Павла Зіброва приготуваннями до Великодня займаються жінки
Уже готовий йти до церкви освячувати свою корзину і головний вусань країни Павло Зібров. В його родині, каже артист, усіма приготуваннями займаються жінки. Колишня няня дочки Діани традиційно випікає паски, а сама Діана охоче прикрашає яйця. Павло Миколайович уже з повним кошиком і добре одягнений йде в храм.
Артист розповідає: до церкви намагається прийти, коли люди розходяться, щоб ще вдарити в дзвони.
Володимир Остапчук святкує Великдень двічі
Телеведучий Володимир Остапчук розповідає, що в їхній родині Великдень святкують двічі.
"У нас в родині два Великодня відзначається, тому що дружина римо-католичка, а я – православний. Спочатку ми святкуємо її Великдень – їдемо до її батьків, тому що вони католики, після чого їдемо на цвинтар, я їжджу на травневі до батьків, так як на сам Великдень не завжди вдається", – розповів Остапчук.
Володимир каже, паску купує дружина Крістіна, а він зазвичай з дітьми любить фарбувати яйця.
Однак, крім пасок і яєць у великодню корзину Володимир кладе все, що є в холодильнику.
Марина Боржемська працює на Великдень
А ось фітнес-тренерка Марина Боржемская зізнається: в минулому році вона вперше за довгий час святкувала Великдень, тому що останні роки на свято завжди працювала.
Але в цьому році, каже Марина, вона знову буде працювати. Правда, одне свято вони таки вже відзначили з сім'єю.
"Ми з дітьми, як і мама у мене, православні. Тато в мене єврей. Ми вже Песах відзначили. І зараз буде Великдень", – каже тренер.
Хоча святкувати Великдень з сім'єю їй фактично не вдається. Однак, по можливості, каже Марина, вона з дітьми намагається зробити всі приготування.
"Ми любимо приготувати на Великдень всі ці страви, які завжди готуються, фарбуємо яйця, випікаємо пасочки. Хоча в останні роки я цього не роблю, тому що у мене є моя найкраща подруга, яка випікає для мене паски і вона мене позбавила такої можливості", – поділилася Боржемська.
Тим часом ми зібрали кошик на Великдень в найдорожчому супермаркеті Києва.
Всі подробиці в спецтемі Готуємося до Великодня
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