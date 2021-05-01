Оля Полякова сама пече паски, а Володимир Остапчук святкує двічі: як зірки готуються до Великодня

Українські артисти щосили готуються до свята, але святкувати всією сім'єю вийде не у всіх

Напередодні Великодня знаменитості традиційно печуть паски, фарбують яйця і збирають великодні кошики. Хто і як вже підготувався до свята – далі в сюжеті "Зіркового шляху".

Тоня Матвієнко та Арсен Мірзоян готуються до Великодня заздалегідь

Фото: instagram.com/tonya_matvienko

Зіркове подружжя Тоня Матвієнко та Арсен Мірзоян до Великодня готуються заздалегідь! За словами Тоні, вони дотримуються посту. Тому в день підготовки до Великодня вся родина збирається разом і будинок наповнюється приємними запахами, а холодильник – стравами. В кошик, крім паски, вони кладуть також ковбаску і буженину.

Оля Полякова сама пече паски

Оля Полякова Фото: прес-служба

Якщо Арсен Мірзоян і Тоня Матвієнко вже зібрали кошик, то співачка Оля Полякова ще працює на кухні. Щорічно вона удосконалює рецепти своїх пасок: кілька хвилин замісу тіста, ще трохи часу на випічку і декор – і фірмові паски від "королеви ночі" готові.

Ольга Сумська поділилася секретом випічки пасок

Ольга Сумська Фото: instagram.com/olgasumska

Спекла вже святкові паски і народна артистка Ольга Сумська. Які вони у неї вийшли – Ольга показала на своїй сторінці в Instagram, зазначивши, що завжди пече паску без дріжджів.

"Тісто дуже легке в приготуванні. Тим більше, що я завжди трохи побоювалася дріжджового тіста, у нас в родині з ним більше піклується Віталій Борисюк. І молодець! Я не конкурую", – каже артистка.

У родині Павла Зіброва приготуваннями до Великодня займаються жінки

Павло і Діана Зіброви Фото: Facebook-сторінка Діани Зібрової

Уже готовий йти до церкви освячувати свою корзину і головний вусань країни Павло Зібров. В його родині, каже артист, усіма приготуваннями займаються жінки. Колишня няня дочки Діани традиційно випікає паски, а сама Діана охоче прикрашає яйця. Павло Миколайович уже з повним кошиком і добре одягнений йде в храм.

Артист розповідає: до церкви намагається прийти, коли люди розходяться, щоб ще вдарити в дзвони.

Володимир Остапчук святкує Великдень двічі

Володимир Остапчук Фото: instagram.com/vova_ostapchuk

Телеведучий Володимир Остапчук розповідає, що в їхній родині Великдень святкують двічі.

"У нас в родині два Великодня відзначається, тому що дружина римо-католичка, а я – православний. Спочатку ми святкуємо її Великдень – їдемо до її батьків, тому що вони католики, після чого їдемо на цвинтар, я їжджу на травневі до батьків, так як на сам Великдень не завжди вдається", – розповів Остапчук.

Володимир каже, паску купує дружина Крістіна, а він зазвичай з дітьми любить фарбувати яйця.

Однак, крім пасок і яєць у великодню корзину Володимир кладе все, що є в холодильнику.

Марина Боржемська працює на Великдень

Фото: пресс-служба СТБ

А ось фітнес-тренерка Марина Боржемская зізнається: в минулому році вона вперше за довгий час святкувала Великдень, тому що останні роки на свято завжди працювала.

Але в цьому році, каже Марина, вона знову буде працювати. Правда, одне свято вони таки вже відзначили з сім'єю.

"Ми з дітьми, як і мама у мене, православні. Тато в мене єврей. Ми вже Песах відзначили. І зараз буде Великдень", – каже тренер.

Хоча святкувати Великдень з сім'єю їй фактично не вдається. Однак, по можливості, каже Марина, вона з дітьми намагається зробити всі приготування.

"Ми любимо приготувати на Великдень всі ці страви, які завжди готуються, фарбуємо яйця, випікаємо пасочки. Хоча в останні роки я цього не роблю, тому що у мене є моя найкраща подруга, яка випікає для мене паски і вона мене позбавила такої можливості", – поділилася Боржемська.

Тим часом ми зібрали кошик на Великдень в найдорожчому супермаркеті Києва.

Всі подробиці в спецтемі Готуємося до Великодня

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