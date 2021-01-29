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Оля Полякова та Наталя Могилевська ефектно "запалюють" на дні народженні у Кухар (відео)

Сьогодні, 10:11

Артистки влаштували веселі та відверті танці на вечірці у колеги

Прима-балерина і суддя "Танців з зірками" Катерина Кухар, яку нещодавно потролила Маша Єфросиніна через відпочинок на Мальдівах, відсвяткувала свій день народження із зірковими гостями. Але кадри з вечірки з'явилися зовсім не у самої балерини в соцмережах, а у Володимира Остапчука та Наталії Могилевської.

День народження Катерини Кухар був 18 січня, але оскільки тоді зірка відпочивала з чоловіком і дітьми на Мальдівах, тому її друзі і колеги влаштували сюрприз-вечірку вчора.

Скріншот Instagram-Stories

У Instagram Наталя Могилевська опублікувала відео, на якому вона разом sз Кухар танцює під пісню Олі Полякової "Шлепки". Потім раптово в кадрі з'являється ведучий Володимир Остапчук.

A post shared by (@nataliya_mogilevskaya)

А Володимир Остапчук зняв на відео ефектні танці Олі Полякової та Наталії Могилевської. Артистки підспівували:

"Мы – морские звезды. Осторожно, нас не любить невозможно".

Скріншот Instagram

Раніше повідомлялося, що Оля Полякова відзначила день народження на приватному пляжі на Мальдівах.

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