"Оля, зупинись": Боня прокоментувала скандальне розлучення Бузової
Ексучасниця "Дому-2" порекомендувала Ользі Бузової не говорити про особисте життя
Телеведуча Ольга Бузова перетворила розлучення зі своїм хлопцем Давою на реаліті-шоу . Вона вже встигла звинуватити ексбойфренда в рукоприкладстві і опублікувати їх листування. Модель Вікторія Боня вирішила втрутитися в історію і закликала Бузову не виносити на громадський суд подробиці особистого життя.
В InstaStories ексучасниця "Дому-2" порекомендувала не повторювати минулих помилок.
"Стосунки взагалі дуже складно знайти, завести, і мені здається, все стосунки – це завжди згори. І зараз в пориві гніву можна наробити багато дурниць ", – сказала Боня.
Вікторія зазначила, що після влаштованого шоу у Бузової вже не вийде налагодити стосунки з Давою.
"Тому, Оля, зупинись, поки зараз тобі боляче і важко, візьми паузу. Не треба нічого показувати, люди тільки цього і хочуть – вони чекають з попкорном, коли ти почнеш викладати подробиці особистого життя. Не роби цього, май повагу до себе, і не показуй нічого, що могло б вас скомпрометувати ", – дала пораду модель.
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