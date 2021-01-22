"Оля, зупинись": Боня прокоментувала скандальне розлучення Бузової

Ексучасниця "Дому-2" порекомендувала Ользі Бузової не говорити про особисте життя

Телеведуча Ольга Бузова перетворила розлучення зі своїм хлопцем Давою на реаліті-шоу . Вона вже встигла звинуватити ексбойфренда в рукоприкладстві і опублікувати їх листування. Модель Вікторія Боня вирішила втрутитися в історію і закликала Бузову не виносити на громадський суд подробиці особистого життя.

В InstaStories ексучасниця "Дому-2" порекомендувала не повторювати минулих помилок.

"Стосунки взагалі дуже складно знайти, завести, і мені здається, все стосунки – це завжди згори. І зараз в пориві гніву можна наробити багато дурниць ", – сказала Боня.

Вікторія Боня звернулася до Ольги Бузової Відео: instagram.com/victoriabonya

Вікторія зазначила, що після влаштованого шоу у Бузової вже не вийде налагодити стосунки з Давою.

"Тому, Оля, зупинись, поки зараз тобі боляче і важко, візьми паузу. Не треба нічого показувати, люди тільки цього і хочуть – вони чекають з попкорном, коли ти почнеш викладати подробиці особистого життя. Не роби цього, май повагу до себе, і не показуй нічого, що могло б вас скомпрометувати ", – дала пораду модель.

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