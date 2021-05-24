ЗМІ показали, як виглядає чоловік Олі Цибульської і чим він займається (фото)

Співачка не показує обличчя Сергія в соцмережах, оскільки він сам побажав залишатися непублічною людиною. Однак з'явилися деякі подробиці про нього

Стало відомо, як виглядає і чим займається чоловік Ольги Цибульської Фото: instagram.com/cybulskaya, twitter.com/shrysyuk

Співачка Оля Цибульська, яка прокоментувала свою причетність до розлучення DZIDZIO, хоч і публікує фото зі своїм чоловіком в Instagram, але не показує його обличчя.

Однак виданню ГОРДОН вдалося знайти декларацію, завдяки якій стало відомо, як звуть чоловіка Цибульської і чим він займається.

Ольга Цибульська з чоловіком Сергієм Грисюком Фото: instagram.com/cybulskaya, agrotimes.ua, linkedin.com

В реєстрі декларацій держслужбовців журналісти виявили декларацію ексдепутата Радивилівської міської ради Сергія Грисюка, який вказав у звітності своїх дружину і сина – Ольгу Цибульську і Нестора.

Скріншот: public.nazk.gov.ua

Декларація опублікована 28 травня 2020 роки після закінчення депутатських повноважень Сергія, який поєднував роботу депутата з роботою директора ТОВ "Радивилівмолоко".

Скріншот: public.nazk.gov.ua

До речі, багато шанувальників Олі подумали, що артистка покаже свого чоловіка в новому кліпі на пісню "Я не плачу"

"Там фото з дуже важливим в моєму житті чоловіком, якому я дуже вдячна, якого я люблю, люблю, люблю", – розповіла Оля "Зірковому шляху".

Однак після виходу ролика багато хто так і не зрозумів – де ж обіцяне фото? Та й журналістам "Зіркового шляху" Цибульська не підтвердила, що в кліпі покаже саме чоловіка.

Нагадаємо, колишня дружина DZIDZIO загрожувала Олі Цибульській..

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