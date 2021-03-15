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Ольга Куриленко поскаржилася на важке життя українських жінок

Сьогодні, 15:22

Голлівудська актриса розповіла про життя матерів-одиначок в Україні

Голлівудська актриса українського походження Ольга Куриленко, яка недавно продемонструвала ідеальну фігуру , опублікувала в Instagram рідкісне фото з мамою і розповіла про важке життя українських жінок.

На чорно-білому знімку зірка фільму про Джеймса Бонда обіймає свою маму. Фото актриса супроводила невеликою розповіддю про своє дитинство.

Ольга розповіла, що її мама виховувала одна без тата. Актриса додала, що в Україні багато матерів-одиначок і іноді вони змушені віддавати дітей до дитячих будинків.

Ольга Куриленко з мамою
Ольга Куриленко з мамою
Фото: instagram.com/olgakurylenkoofficial

"Моя мама виростила мене в Україні, де самотні мами живуть на межі бідності. Мені пощастило. На жаль, багатьох менш удачливих батьків – одинаків примушують віддавати своїх дітей до притулків. Там, на самоті, вони можуть зіткнутися з тортурами, сексуальним насильством і торгівлею людьми ", – написала Ольга.

Актриса вирішила звернутися о Європейської комісії з питанням, чому не можна закрити дитячі будинки.

"Чому ви дозволяєте Україні відмовитися від закриття 700 державних дитячих будинків? Замість цього вони повинні фінансувати нові соціальні послуги – зміцнювати сім'ї, щоб вони залишалися разом ", – поцікавилася Ольга.

Раніше Ольга Куриленко спровокувала скандал несподіваною заявою.

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