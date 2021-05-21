Ольга Бузова стала суддею в білоруській версії Х-Фактора. Їй відповів "Лукашенко"
Російська артистка вже переїхала до Білорусі, щоб брати участь в шоу як суддя. Тепер співачка проводитиме відбір і оцінюватиме початківців співаків
35-річна російська співачка Ольга Бузова, яка нещодавно зганьбилася з російським гімном, стала наставницею в першому сезоні шоу "Х-Фактор" в Білорусі. Тепер артистка буде оцінювати і відбирати майбутніх учасників.
Новиною зірка поділилася у своєму Instagram-акаунті.
"Я люблю перша бути у всьому. Ось і зараз, я перша наставниця в першому сезоні легендарного світового шоу "Х-Фактор" в Білорусі. Це буде щось неймовірне. Уже рахую дні до шоу. Заради вас, я прийняла рішення переїхати в Білорусь, щоб особисто контролювати й брати участь у відборі кожного учасника шоу "Х-Фактор". Це буде неймовірна подія, яка так нам потрібна всім", – написала Бузова.
У коментарях підписники бурхливо відреагували на звістку. Серед них виявився навіть фейк-аккаунт президента Білорусі Олександра Лукашенка.
- "Вітаю. Впевнена, ти будеш найкращим наставником"
- "Вітаю в Білорусі"
- "Ти така стара, не в моді та тебе не слухають"
- "Ось там і залишайся"
- А ти можеш навчити співати? "
Відзначимо, що шоу талантів "Х-Фактор" було створено ще у 2004 році та вперше проведено у Великій Британії. З тої пори формат шоу поширився і в інших країнах.
Нещодавно Філіп Кіркоров став на захист Бузової, яку підозрюють в передозуванні.
Підпишись на наш telegram
Лише найважливіше та найцікавіше