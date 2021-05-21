Ольга Бузова стала суддею в білоруській версії Х-Фактора. Їй відповів "Лукашенко"

Російська артистка вже переїхала до Білорусі, щоб брати участь в шоу як суддя. Тепер співачка проводитиме відбір і оцінюватиме початківців співаків

Ольга Бузова буде суддею в "Х-Факторі" в Білорусі Фото: facebook.com/buzovareal

35-річна російська співачка Ольга Бузова, яка нещодавно зганьбилася з російським гімном, стала наставницею в першому сезоні шоу "Х-Фактор" в Білорусі. Тепер артистка буде оцінювати і відбирати майбутніх учасників.

Новиною зірка поділилася у своєму Instagram-акаунті.

"Я люблю перша бути у всьому. Ось і зараз, я перша наставниця в першому сезоні легендарного світового шоу "Х-Фактор" в Білорусі. Це буде щось неймовірне. Уже рахую дні до шоу. Заради вас, я прийняла рішення переїхати в Білорусь, щоб особисто контролювати й брати участь у відборі кожного учасника шоу "Х-Фактор". Це буде неймовірна подія, яка так нам потрібна всім", – написала Бузова.

У коментарях підписники бурхливо відреагували на звістку. Серед них виявився навіть фейк-аккаунт президента Білорусі Олександра Лукашенка.

"Вітаю. Впевнена, ти будеш найкращим наставником"

"Вітаю в Білорусі"

"Ти така стара, не в моді та тебе не слухають"

"Ось там і залишайся"

А ти можеш навчити співати? "

Відзначимо, що шоу талантів "Х-Фактор" було створено ще у 2004 році та вперше проведено у Великій Британії. З тої пори формат шоу поширився і в інших країнах.

Нещодавно Філіп Кіркоров став на захист Бузової, яку підозрюють в передозуванні.

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