Ольга Бузова після звинувачень в алкоголізмі озвучила свій райдер

Російська телеведуча потрапила в скандал. Ольга відзначилася дивною поведінкою під час свого концерту

Ольга Бузова показала свій райдер Фото: instagram.com/buzova86

Ольгу Бузову, яка недавно опинилася в лікарні, часто обговорює громадськість. Але останнім часом все частіше стали ходити чутки, що телеведуча зловживає алкоголем. Виступ Бузової у Волгограді лише спровокував нову хвилю обговорень.

Ольга на півтори години затримала виступ, а коли з'явилася на сцені, шокувала глядачів незвичайним поведінкою та безпричинним сміхом.

Телеведуча у відвертому боді та чоботях трохи походила по сцені, після чого ледь говорячи виголосила промову.

"Іноді краще мовчати, ніж говорити, тому сьогодні я буду мовчати. Я не приховую свій вік. Мені 35 років і я дурепа", – сказала Бузова.

У Мережі відразу ж припустили, що телеведуча вийшла на сцену напідпитку. Сама Бузова це заперечує і навіть збирається судитися з російськими ЗМІ за наклеп. Щоб не провокувати нові чутки, Ольга показала в InstaStories свій райдер.

"Показую вам свій ультрадорогий унікальний райдер, щоб ні у кого не виникало питань. Ковбаса, фрукти, але це просто тому, що сьогодні перший день літа, фізаліс, сир, хлібець, водичка..." – сказала телеведуча.

Ольга Бузова показала свій райдер Фото: instagram.com/buzova86

Ольга Бузова показала свій райдер Фото: instagram.com/buzova86

Ольга Бузова показала свій райдер Фото: instagram.com/buzova86

Варто зазначити, що Ольга Бузова часто потрапляє в скандали. Наприклад, недавно її підозрювали в передозуванні. За телеведучу заступився Філіп Кіркоров.

А днями Бузова опублікувала знімок, зроблений на балконі на фоні храму. На фото струнка брюнетка в купальнику демонструє свої форми. Багато в Instagram вважають знімок на фоні храму непристойним і поспішили розкритикувати телеведучу.

У Мережі розкритикували фото Ольги Бузової на фоні храму Фото: instagram.com/buzova86

Раніше Ольгу Бузову розкритикували за те, що вони з Філіпом Кіркоровим переспівали хіт Алли Пугачової "Сильна женщина",

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