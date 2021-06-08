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Нічим не відрізняється від професійної актриси: режисер похвалила Бузову за гру у виставі

Сьогодні, 08:51

Рената Сотіріаді навіть порівняла по популярності і неоднозначності Йосипа Сталіна і Ольгу Бузову

Ольга Бузова зіграє шпигунку в спектаклі
Ольга Бузова зіграє шпигунку в спектаклі
Фото: instagram.com/buzova86

Телеведуча Оля Бузова зіграє співачку і шпигунку Беллу Шанталь в спектаклі МХАТ ім. Горького "Чудесний грузин". Цей спектакль присвячений молодим рокам Йосипа Сталіна. Режисер вистави Рената Сотіріаді похвалила телеведучу за її гру і вважає, що вона справляється зі своєю роллю не гірше, ніж професійні актори.

"Працювати з Ольгою нормально. Вона все чує, вона дуже розсудлива людина, все розуміє, виконує поставлені завдання. Ольга – трудоголік, багато трудиться: повторює все по кілька разів, щоб запам'ятати мізансцени, малюнок ролі, вивчити музичні вступу", – розповіла режисер в інтерв'ю Teleprogramma.pro.

Ольга Бузова буде суддею в "Х-Факторі" в Білорусі
Ольга Бузова буде суддею в "Х-Факторі" в Білорусі
Фото: facebook.com/buzovareal

За її словами, вони з Ольгою багато працюють над образом, вивчають історичні матеріали: "У цьому відношенні вона нічим не відрізняється від професійної актриси".

Рената Сотіріаді все ж відзначила, що телеведучій не вистачає досвіду для драматичної сцени, але він набирається з практичною роботою.

"Ольга працювала в антрепризах. А зараз це професійний театр. А на сцені як артистка і співачка вона працювала дуже багато, і що тут можна сказати? Вона артистка!" – зазначила режисер.

Сталін і Ольга Бузова. Колаж "Сьогодні"
Сталін і Ольга Бузова. Колаж "Сьогодні"

Крім того, Рената Сотіріаді навіть порівняла по популярності і неоднозначності Йосипа Сталіна і Ольгу Бузову.

"Фігура Йосипа Джугашвілі неоднозначна і дуже обговорювана в суспільстві. І робити про нього спектакль – це все одно що ходити по лезу ножа. Так само, як і Ольга Бузова. Це теж обговорювана героїня сучасного суспільства. І ставлення до неї так само неоднозначно, як і до історичного персонажу Сталіна. Звичайно, мова тут йде про різні іпостасії, шари, напрямки", – пояснювала режисер.

Сцена з вистави "Чудесный грузин" / instagram.com/mxat.gorkogo
Сцена з вистави "Чудесный грузин" / instagram.com/mxat.gorkogo

Відомо, що Бузова зіграє у виставі шпигунку і співачку Беллу Шанталь. Прем'єра відбудеться 11-12 червня.

Ольга Бузова знову сама – дивіться відео:

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актриса ольга бузова
Джерело: Сьогодні
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