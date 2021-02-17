Олег Винник про злидні в своєму житті: "Перед зарплатою купував собі банан"
Артист поділився історією з 90-х
Український співак, детектив шоу "Маска" на телеканалі "Україна" Олег Винник, у якого є незвичайне хобі, розповів про період у житті, коли він зазнавав фінансових труднощів.
В інтерв'ю Дмитру Гордону Олег розповів про той час, коли справжньою розкішшю для нього був банан у день перед зарплатою.
"Коли працював в черкаському хорі, це був 1993 рік, у мене завжди в гаманці залишалися грошики, щоб за день до зарплати купити собі банан. Уяви: сидиш у парку, пташки співають, дістаєш банан, а завтра – зарплата. З'їв його. І чомусь мене вважали багатою людиною", – посміхається Винник.
Також артист зізнався, що він не думає про те, як заробити багато грошей.
"Для чого? Люди завжди кажуть, що немає грошей. Скільки тобі треба? Мільйона вистачить? Уявляєш, людині дати в руки мільйон? Може, і непотрібно. Мені здається, має бути насамперед виховання правильне", – ділиться Олег.
Нагадаємо, Олег Винник зізнався, чи спілкуються зіркові учасники "Маски" за лаштунками.
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