Олег Винник про злидні в своєму житті: "Перед зарплатою купував собі банан"

Артист поділився історією з 90-х

Український співак, детектив шоу "Маска" на телеканалі "Україна" Олег Винник, у якого є незвичайне хобі, розповів про період у житті, коли він зазнавав фінансових труднощів.

В інтерв'ю Дмитру Гордону Олег розповів про той час, коли справжньою розкішшю для нього був банан у день перед зарплатою.

"Коли працював в черкаському хорі, це був 1993 рік, у мене завжди в гаманці залишалися грошики, щоб за день до зарплати купити собі банан. Уяви: сидиш у парку, пташки співають, дістаєш банан, а завтра – зарплата. З'їв його. І чомусь мене вважали багатою людиною", – посміхається Винник.

Олег Винник Фото: instagram.com/olegg.vynnyk

Також артист зізнався, що він не думає про те, як заробити багато грошей.

"Для чого? Люди завжди кажуть, що немає грошей. Скільки тобі треба? Мільйона вистачить? Уявляєш, людині дати в руки мільйон? Може, і непотрібно. Мені здається, має бути насамперед виховання правильне", – ділиться Олег.

Нагадаємо, Олег Винник зізнався, чи спілкуються зіркові учасники "Маски" за лаштунками.

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