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Олег Винник і переможниця "Голосу. Діти" Еліна Іващенко злилися голосами в емоційному дуеті

Сьогодні, 15:10

Олег Винник і Еліна Іващенко познайомилися рік тому і тепер презентували спільний чуттєвий трек "Діаманти"

Співак Олег Винник, якого раніше заявили як гостя бойкотованого "Слов'янського базару", записав дует з переможницею шоу "Голос. Діти-3" і "Слов'янського базару-2020" Еліною Іващенко. Разом артисти презентували пісню "Діаманти".

Про спільну роботу з юною артисткою Олег Винник розповів у своєму Instagram. Артист поділився, що познайомився з нею рік тому і хоче підтримати дівчину на музичному шляху.

Еліна Іващенко та Олег Винник
Еліна Іващенко та Олег Винник
Фото: instagram.com/olegg.vynnyk

"Трохи більше як рік тому я познайомився з чарівною дівчинкою, талановитою вокалісткою Еліною Іващенко, яка згодом стала переможницею "Х-фактора" і "Слов'янського базару", – розповів Олег Винник.

Вперше дуетом артисти заспівали на концерті Винника в Броварах, а тепер презентували студійну версію чуттєвої пісні, яка розповідає про непросту історію кохання пари.

Хто знає, може Олег Винник тепер стане продюсером майбутньої зірки. Відзначимо, що співачка, до речі, теж була заявлена як гостя скандального "Слов'янського базару".

Слухайте трек Олега Винника та Еліни Іващенко – Діаманти:

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