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Олег Винник і Михайло Поплавський анонсували музичну премію "Українська пісня року 2020"

Сьогодні, 13:08

Легендарна церемонія нагородження кращих виконавців пройде в Національному палаці мистецтв "Україна"

Спільний проєкт Михайла Поплавського та Олега Винника – національна музична премія "Українська пісня року 2020" відбудеться 29 квітня. Про це було заявлено на пресконференції 9 березня в Київському університеті культури.

"29 квітня в Національному палаці мистецтв "Україна" пройде церемонія нагородження кращих виконавців країни, які представлять українські пісні в номінаціях "Майбутнє української пісні", "Гордість української пісні", "Легенда української пісні" та інших", – зазначив автор ідеї, меценат, генеральний продюсер, власник торгової марки "Українська пісня року" Михайло Поплавський.

(@Poplavskiy_michail)

Минулорічна церемонія нагородження премії "Українська пісня року" вразила глядачів своєю масштабністю та креативними постановками. Але цього року співорганізатори заходу обіцяють, що кожним номером будуть дивувати глядачів. Адже акцент буде зроблено на модерновості, технологічності, сучасній картинці, що гармонійно поєднуватиметься зі змістом композицій. Режисеркою-постановницею головної музичної премії "Українська пісня року" вкотре виступить випускниця Київського університету культури Катя Царик.

Лауреатами премії стануть виконавці різних жанрів стилів і поколінь, але є одна умова – їх пісня повинна звучати тільки українською мовою.

Михайло Поплавський з Олегом Винником багато працювали, щоб реалізувати цю ідею. Адже за їх словами, вони не хочуть чекати, поки за них це зробить хтось інший.

"Ми – самодостатні українці, можемо дозволити собі бути спонсорами цього заходу, реалізувати творчі амбіції. Я вважаю, що необхідно підтримувати талановиту молодь. Українська пісня – вічна, як небо і сонце, вона повинна домінувати в теле- і радіопросторі України", – акцентував Михайло Михайлович.

"Ми маємо свою автентичність, національність і своє обличчя, – додає Олег Винник. – Для мене важливо, щоб "Українська пісня року" знайшла своїх виконавців, які заслуговують поваги й визнання. Українська пісня – безцінне надбання, котре залишиться майбутнім поколінням. Ми прагнемо показати талановитих українських артистів і хочемо, щоб нашу найспівочішу країну знали в усьому світі".

Михайло Михайлович – головний популяризатор української мови та музики. Адже за 26 років завдяки маестро на телебаченні з’явилися такі успішні проєкти як "Крок до зірок", Шевченківські вечори "Ми – діти твої, Україно!", концертні програми до Міжнародного дня матері "Мамо, вічна і кохана..." , "Шеф-кухар країни", "Наша пісня", телемарафон української пісні "Пісня об’єднує нас", що увійшов до світової Книги рекордів Гіннеса. Михайлу Поплавському вдалося прибрати з ефіру російську "Песню года" і запатентувати торгову марку "Українська пісня року".

"Я отримую від цього неймовірне задоволення. Я практично провокатор в українському шоу-бізнесі", – з усмішкою говорить Михайло Михайлович.

На сцені палацу "Україна" зі своїми композиціями виступлять не лише легенди української музики, але й молоді виконавці.

Так, вони тільки починають свій творчий шлях, але вже стали улюбленцями меломанів. Також заслужену увагу отримають ті, хто написав пісні, які вже стали справжніми хітами.

"Нам є ким пишатися! Українських композиторів і авторів відомих хітів, які співає вся країна, мають знати і шанувати", – наголосив Олег Винник.

Також на пресконференції Михайло Поплавський розкрив інтригу: чи заспіває він на сцені "Української пісні року 2020" разом з Олегом Винником? На це запитання від журналістів Михайло Михайлович вирішив відповісти, як завжди, з гумором: "Моя фішка – гарний бек-вокал, балет і я біля них (сміється). – Якщо є гумор, то українська пісня жива і ще буде жити!"

Пресконференція закінчилася піснею. На прохання гостей Олег Винник а капела виконав приспів своєї вже легендарної композиції "Вовчиця".

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Олег Винник Михаил Поплавский Українська пісня року
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