Олег Скрипка: Вважаю українськими тільки тих артистів, які україномовні

Соліст гурту "Воплі Відоплясова" заявив, що в Україні є багато артистів, які їздять в Росію і "не живуть в українському світі"

Олег Скрипка Фото: прес-служба

Лідер легендарного українського гурту "Воплі Відоплясова" Олег Скрипка, який зробив кавер на "Два кольори", чітко висловив свою позицію стосовно українських артистів, які їздять виступати в Росію і виконують пісні російською – музикант не вважає їх українцями.

"Це резиденти України, це не українські артисти. Це люди, які живуть на цій території, але вони не українці. Це суто моя особиста думка. Для мене це питання не є питанням. Люди тут живуть, але вони є частиною російського світу", – розповів Скрипка в інтерв'ю КП.

Олег Скрипка Фото: instagram.com/o.skrypka

Водночас артист зауважив, що "ніякої агресії" щодо артистів, які співають російською, у нього немає. Скрипка також розділив всіх артистів на "фірму" і "совок", провівши аналогію з автомобілями "Мерседес" і "Лада Калина".

"Фірма українська не їде туди співати. Ця "Лада Калина", може, і зібрана в Україні, але нехай їде туди і там і залишається. Музичний істеблішмент, на жаль, поки що не складається з реальних українських артистів, а велика кількість якісної музики не доходить до людей", – пояснив свою позицію Олег.

Зазначимо, що навколо кавера Олега Скрипки на "Два кольори" виник скандал, пов'язаний з авторськими правами.

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися